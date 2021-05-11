'Doğu Karadeniz'in Safranbolu'su' Ortamahalle tarihi yolculuğa çıkarıyor

Akçaabat'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ortamahalle'de 1. etap alanında onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları hem sokaklarda hem de yapılarda sürüyor.

13 tescilli yapı, 11 tescilsiz yapının aslına uygun olarak restorasyonunun devam ettiği Ortamahalle'de sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma sistemleri de yenileniyor. Tarihi dokusu ve eşsiz manzarası ile Ortamahalle, restorasyon çalışmaları ile pandemi sonrası turizmde önemli bir adım atmayı hedefliyor.