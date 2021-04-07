Doğu'da ilkbaharda da kayak keyfi devam ediyor

Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça da salgın nedeniyle sezona sıkıntılı başladıklarını ancak daha sonra bazı önlemlerle işlerini ayarladıklarını ifade etti.

Rezervasyonların yılbaşına doğru hızlanmaya başladığını aktaran Akça, şunları kaydetti:

"Buradaki en önemli figür, yurt dışındaki kayak merkezlerinin kapalı olmasıydı. Bununla rezervasyonlarımız arttı. Güzel bir sezon geçirdik, güzel de kar yağdı. Bu yıl CAT3-A yapıldı. Erzurum'a gelen uçaklarda hiçbir rötar ve iptal söz konusu olmadı. Bu bizi diğer kayak merkezlerinden bir adım öne çıkardı. Diğer kayak merkezlerine karın biraz geç gelmesi teknik alt yapıdaki eksiklikler Palandöken'i Türkiye'deki kayak merkezlerine göre bu yıl bir adım öne geçirdi. Şu anda da pistlerimizde yaklaşık bir metre kar var. Bazı işletmelerimiz sezonu kapattı ama özellikle belediyenin tesisleri açık"