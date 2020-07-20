'Doğu'nun Efes'i Dara Antik Kenti ziyaretçilerini cezbediyor

EŞİ BENZERİ YOK

Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun süre sessizliğin hakim olduğu tarihi mekanda bulunan, Roma Dönemi'nde dini törenlerin yapıldığı ve yüzlerce kişinin bir arada gömüldüğü, dünyada eşi benzeri olmayan galeri mezarın da yer aldığı nekropol alanında, 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.