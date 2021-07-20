'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü

Bayramda adeta ziyaretçi akınına uğradıklarını aktaran Bahçeci, "Bayram tatili sürecinde ziyaretçi sayımızın günlük 10 bini bulmasını bekliyoruz. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden değil Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden de misafirlerimiz oluyor. Yurt dışından misafirlerimiz de geliyor" diye konuştu.