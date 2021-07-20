'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, halk arasında "Doğu'nun gizli denizi" olarak adlandırılan Hazar Gölü, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgede tatil sürecinde ziyaretçi sayısının günlük 10 bini bulması bekleniyor.

Anadolu Ajansı 20.07.2021 - 13:19 | Son Güncelleme : 20.07.2021 - 13:20

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 1

 Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 2

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, Hazarbaba ve Mastar dağlarının arasında 56 kilometrelik kıyı şeridi ile Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercihi oldu.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 3

Yurt dışından ve ülkenin farklı bölgelerinden Hazar Gölü'ne gelen çok sayıda ziyaretçi, kendine has doğası, plajları, kamp alanları, sosyal tesisleri, tekne turları ile tatilin keyfini çıkarırken, turizmcilerin de yüzü güldü.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 4

Gölde 11 yıldır tesis işleten İbrahim Bahçeci, bölgede ciddi yatırımlar yaparak misafirlere güzel bir tatil imkanı sunduklarını söyledi.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 5

Bahçeci, işletmelerinde tatil dolayısıyla tüm alanların dolduğunu dile getirdi. 

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 6

Bayramda adeta ziyaretçi akınına uğradıklarını aktaran Bahçeci, "Bayram tatili sürecinde ziyaretçi sayımızın günlük 10 bini bulmasını bekliyoruz. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden değil Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden de misafirlerimiz oluyor. Yurt dışından misafirlerimiz de geliyor" diye konuştu.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 7

"SALGIN TEDBİRLERİNE UYGUN ŞEKİLDE HİZMET SUNUYORUZ"

Otel işleten Taner Durmuş, bayram nedeniyle yüksek taleple karşılaştıklarını belirtti.

Bu yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getiren Durmuş, "Otelimizde boş yer kalmadı. Turizmin önü açılıyor. Bu da bizim için avantaj" dedi.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 8

Durmuş, salgın tedbirlerine uygun şekilde hizmet sunduklarına işaret ederek, Hazar Gölü'nde hem günübirlik hem de konaklayan misafirlerin ağırlandığını, Hollanda, Belçika ve Danimarka gibi ülkelerden de ziyaretçilerin tatil için bölgeye geldiğini aktardı.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 9

"HAZAR GÖLÜ ÇOK GÜZEL TATİL İMKANI SUNUYOR"

İsviçre'den gelen Songül Turan, oğlu ile bayram tatilini Hazar Gölü'nde geçireceklerini söyledi.

Çok memnun kaldıklarını belirten Turan, "Çok güzel bir yer, huzur verici. Elazığ'ın tarihi yerlerini de ziyaret ettik. Güzel bir ortam. Herkese tavsiye ediyorum. Hazar Gölü çok güzel tatil imkanı sunuyor" şeklinde konuştu.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 10

İstanbul'dan gelen Şenol Çelik, ailece tatili Hazar Gölü'nde geçireceklerini belirterek, bölgeye sık sık geldiklerini aktardı.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 11

Gölün temiz, suyunun berrak olduğunu dile getiren Çelik, "Çok memnun kaldık. Anadolu'da gizli kalmış bir yer. İnsanlar keşfettiğinde defalarca gelecektir. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 12

Nihat Doğru da gölün, doğunun saklı cenneti olduğunu düşündüğünü ifade ederek, batıdaki sahilleri aratmayacak güzellikte bulduğunu aktardı.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 13

Doğru, "Burayı tercih ettiğimiz için çok mutluyuz. Ailem ile burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Bizlere sunulan imkanlardan memnunuz" diye konuştu.

'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 14
'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 15
'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 16
'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 17
'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 18
'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 19
'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 20
'Doğu'nun gizli denizi' Hazar Gölü - 21

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