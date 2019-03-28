Doğu'nun parlayan yıldızı: Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi

Türkiye'nin en modern telesiyej hatlarından birine sahip olan Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki Leitner telesiyej hattı 3 km uzunluğa sahip. Son teknoloji olan hat yolcularını kapalı, rüzgar geçirmez kabinlerde taşıyor. Bu şekilde tabandan zirveye kesintisiz olarak hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Hat, saatte 800 kişi taşıma kapasitesine sahip.

Bunun dışında tesiste biri 1.5 kilometre, biri 600 metre uzunluğunda olmak üzere 2 adet de teleski (t-bar) hattı bulunuyor.