Doğu'nun parlayan yıldızı: Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi
ntv.com.tr
Batıda kayak sezonu kapanırken doğuda tüm hızıyla devam ediyor. Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkaslar'ın kesişme noktasında yer alan Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi, dünyada sadece Alp Dağları'na has kristal kar özelliği, sarıçam ormanları içindeki pistleri ve doğasıyla kayak severlere göz kırpıyor. 2018 yılında açılan henüz 2 yaşındaki Yalnızçam, doğunun parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yalnızçam'ı 2020 kayak sezonu planlarınız arasına şimdiden ekleyebilirsiniz. (Yazı: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)
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Doğu'daki "beyaz cennet" Çıldır Gölü'nü görmek için her yıl çok sayıda turistin seyahat ettiği Ardahan'da, 2750 metre yükseklikteki Uğurludağ üzerine kurulan Yalnızçam Kayak Merkezi, kristal karın keyfini çıkarmak isteyen kayakseverleri bekliyor.
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Tamamen Avrupa Birliği (AB) desteğiyle 2018 yılında inşa edilen yaklaşık 6,2 milyon euro maliyetli Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi, Alpler'e özgü kristal karı, son teknoloji telesiyej hattı, sarıçam ormanları içindeki pistleriyle kış turizminin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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UÇAK BİLETİ
İstanbul'dan gidecekler için her gün Sabiha Gökçen, Atatürk ve İstanbul havalimanından Kars'a uçuş var. İstanbul'a yakın bölgedeki kayak merkezlerinin günlük skipass parasından uygun fiyata THY, Anadolu Jet ve Pegasus havayollarının Kars uçuşu mevcut.
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KARS HAVALİMANI'NDAN YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ'NE ULAŞIM
Kars Havalimanı'na 84 km mesafedeki Ardahan şehir merkezine havalimanından Sınır Turizm firmasına ait Ardahan servisleri var. Havalimanı minibüs durağında bekleyen servisler uçakların havalimanına varış ve yolcuların çıkış kapısından çıkışına paralel olarak hareket ediyor. Ulaşım ücreti 20 TL. Ardahan şehir merkezine yolculuk 90 dakika sürüyor.
Kayak merkezindeyken Ardahan İl Özel İdare Genel Sekreteri Anıl Aksel hanım, Genel Sekreter Yrd. Güven Karakaya ve Kayak Merkezi Yetkilisi Aygün Tuncer bey'den ulaşım hususunda çok güzel bir haber aldım. 2020 kış kayak sezonu itibariyle Yalnızçam kayak misafirlerine konaklama gün sayısı fark etmeksizin Kars havalimanından Yalnızçam kayak merkezine ücretsiz transfer olacağı bilgisi verildi.
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ARDAHAN ŞEHİR MERKEZİ'NDEN YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ'NE ULAŞIM
Ardahan şehir merkezine 22 km mesafede bulunan Yalnızçam kayak merkezine ulaşımı, merkezde Belediye ve Valilik binası karşısından saat başı kalkan minibüslerle yapabilirsiniz. Ulaşım ücreti tek yön 5 TL, öğrencilere ise ücretsiz. Kayak merkezinden şehir merkezine son sefer ise 17:00
Dağda konaklayacaklar için Yalnızçam Otel ise otel misafirlerini Ardahan merkezden ücretsiz olarak kayak merkezine taşıyor. Otelle irtibat kurarak transferinizin detaylarını konuşabilirsiniz.
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YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ KONAKLAMA
Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yer alan Yalnızçam Oteli, kayakseverlere konaklama imkanı sunuyor. 73 yatak kapasiteli otelde, bir gece oda-kahvaltı konaklama kişi başı 45 TL. Oda fiyatları şu şekilde; tek kişilik oda 60 TL, iki kişilik oda 90 TL, üç kişilik oda 120 TL.
Şehir merkezinde konaklamak isteyenlere alternatif önerim Kuzey Yıldızı Butik Otel.
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YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ YEME-İÇME
Yalnızçam Otel'in mütevazi kahvaltı tabağı, birçok kayak otelinin açık büfe kahvaltısına göre daha güzel. Yöresel Ardahan balı, kaymağı ve kaşarı enfes. Parmaklarımızı yedik, tekrar istedik.
Kahvaltı tabağı dışında serpme ve açık büfe kahvaltı seçenekleri de mevcut, fiyatları 35 TL.
Öğlen ve akşam yemekleri için fikir vermesi adına fiyatlar şöyle: Çorba 10 TL, etli yemekler 25 TL, porsiyon tavuk döner 15 TL, salata 10 TL, cağ kebap 10 TL, porsiyon et döner 20 TL, karışık ızgara 40 TL, tatlı çeşitleri 10 TL, meşrubatlar 5 TL, Türk kahvesi 7 TL, çay 1 TL.
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YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ KAYAK MALZEMELERİYalnızçam Otel, kayak-snowboard malzemesi olmayanlara kiralama hizmeti sunuyor. Günlük kiralama ücreti yetişkinlere 20 TL, öğrencilere ise 15 TL.
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YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ PİSTLERİAcemi, orta seviye ve profesyoneller için 6 pistin bulunduğu Ardahan Yalnızçam kayak tesislerinde, kayakseverlere 10 kilometre kayak, snowboard yapma imkanı sunuluyor.
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YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ PİST HARİTASI
Yalnızçam Kayak Merkezi'nde eğimleri yüzde 10 ile 25 arasında değişmek suretiyle toplam 6 pist bulunuyor. Pist detayları:
M1 pisti: 650 metre
M2 pisti: 3.300 metre
M3 pisti: 1.450 metre
M4 pisti: 2.450 metre
M5 pisti: 1.370 metre
M6 pisti: 280 metre
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YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ TELESİYEJ HATTI
Türkiye'nin en modern telesiyej hatlarından birine sahip olan Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki Leitner telesiyej hattı 3 km uzunluğa sahip. Son teknoloji olan hat yolcularını kapalı, rüzgar geçirmez kabinlerde taşıyor. Bu şekilde tabandan zirveye kesintisiz olarak hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Hat, saatte 800 kişi taşıma kapasitesine sahip.
Bunun dışında tesiste biri 1.5 kilometre, biri 600 metre uzunluğunda olmak üzere 2 adet de teleski (t-bar) hattı bulunuyor.
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YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ SKİPASS (TELEFERİK BİLET) ÜCRETLERİ
Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 1 günlük limitsiz kayak ücreti 30 TL, öğrenci ücreti ise 2 TL. 5 TL de kart depozito ücreti alınıyor.
Tüm gün kaymak istemeyenler için de opsiyon mevcut. Telesiyej tek çıkış 5 TL, öğrenci fiyatı 1 TL. T-Bar ücreti tek çıkış 2 TL olarak belirlenmiş. Kızak yapmak isteyenler için ise fiyat 15 TL, öğrenci ücreti ise 10 TL.
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13Merkezde mevsim şartlarına göre 4 ay kayak yapılabiliyor.
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Sarıkamış'tan Yalnızçam'a gelirken beklentilerimi düşük tutmuştum ama Yalnızçam beklentilerimin fazlasıyla üstüne çıktı, bayıldım.
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15Bir yer düşünün... Sarıçam ormanları, kristal karıyla ve doğasıyla Sarıkamış ile aynı. Orman içi rotalar olarak ise Sarıkamış'tan 3 kat daha uzun. Bir snowboardcu olarak pist dışı rotalardan müthiş keyif aldım.
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Telesiyej hattı sizi 2525 metre yükseliğe çıkartıyor. Orman içi rotalardan slalomlarla yaklaşık 4.5-5 km kayış mesafesi oluyor.
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17Orman içi keşif başladı...
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18Yalnızçam, pist dışı rotalarıyla snowboard ve bolkar kayağı yapanlar için cennet. Orman içleri diz üstüne kadar kar dolu. Yeterli eğim olduğu için kara saplanmıyorsunuz. Uzunluk olarak Sarıkamış'taki Karanlıkdere orman içi rotasını düşünün ve 3 ile çarpın.
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Sarıçam ormanlarıyla iç içe pistler büyük keyif veriyor. Gezinti pisti olarak nitelendirebileceğim M4 pistini çok seveceksiniz.
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20Henüz 2 yaşındaki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 2020 kayak sezonu için yeni projeler üzerinde çalışılıyor. Yapay karlama sistemi, 3 yeni pist (3.2 km, 4.3 km, 6 km), yürüyen bant, dağ kafeteryaları, çocuk oyun alanları gibi planlanan projeler mevcut.
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21Yalnızçam Kayak Merkezi, 2020 kış sezonunda mutlaka kayak tatili planlarınız arasında düşünmeniz gereken bir yer.
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35Ardahan'a kadar gelmişken kış aylarında donan Doğu Anadolu'nun en büyük 2. gölü Çıldır Gölü'ne uğramamak olmazdı.
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36Sadece Çıldır Gölü'nde yetişen muazzam lezzet sarı sazan balığını mutlaka tadın.