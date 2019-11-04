Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım'a hazırlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, 205 kişilik ekiple 10 Kasım'daki anma törenine hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı 04.11.2019 - 17:45

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım'daki anma töreni için hazırlanıyor.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Dolmabahçe Sarayı, Atatürk'ün İstanbul'daki ilk hitabını yaptığı, hayata gözlerini yumduğu ve cenaze töreninin yapıldığı yer olması dolayısıyla büyük önem taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği Harem Bölümü'ndeki 71 No'lu oda 10 Kasımlarda on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı da Dolmabahçe Sarayı'nı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne hazırlıyor. 

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

205 kişilik ekip, 10 binlerce insanı ağırlayacak olan saray ve çevresinde ziyaretçilerin en rahat ve sorunsuz şekilde ziyaretini gerçekleştirebilmesi yoğun bir mesaiyle çalışıyor.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Korumadan sağlık ve temizlik görevlilerine kadar tüm personel titizlikle o güne yönelik hazırlıklarını tamamlıyor.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Saray personeli sabah 07.00'den, ziyaretin tamamlanacağı saate kadar özveriyle görev yerlerinde olacak.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

10 Kasım'da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Hasbahçe'den geçerek sarayın II. Binek Salonu'na ulaşacak.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Halife Merdivenleri ile bir kat yukarı çıkacak ve Mavi Salon'a giriş yapacak.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Daha sonra Atatürk'ün çalışma odası, hayata gözlerini yumduğu oda ve banyosunu ziyaret edecek. 

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Ardından Pembe Salon ve Japon Salonu olarak adlandırılan bir sofadan geçerek alt kata inecek ve çıkışa ulaşacaklar.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım günleri genel ziyarete kapatılırken, sadece Atatürk'ün çalışma odası, hayata gözlerini yumduğu oda görülebiliyor.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada bu yıl da düzenlenecek anma töreni, kurumlar adına çelenk ve buketlerin, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği, üzerinde Türk Bayrağı örtülü yatağın üzerine bırakmalarıyla başlayacak.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği yatağın iki yanında iki polis memuru da saygı nöbeti tutacak.

dolmabahçe sarayı, 10 kasım, mustafa kemal atatürk, 71 nolu oda, dolmabahçe sarayı bilinmeyenler

Saat 07.00 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılacak odayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Dolmabahçe Sarayı'nı 10 Kasım 2018'de 80 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının bu yıl artması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER