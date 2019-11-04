Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım'a hazırlanıyor

Saat 07.00 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılacak odayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Dolmabahçe Sarayı'nı 10 Kasım 2018'de 80 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının bu yıl artması bekleniyor.