Dolmabahçe'nin gizli sanat mekanı: Milli Saraylar Resim Müzesi

İstanbul Dolmabahçe Cami önünden Caddesi üzerinde Beşiktaş’a doğru yürüdüğünüzde keyifli ve ilgi çekici birçok yapı sizi karşılar. Bunlardan biri de sanki gizli bir vaha bulmuşçasına sevineceğiz bir yer Milli Saraylar Resim Müzesi’dir.

Dolmabahçe’ye yılın her günü binlerce kişi gelir. Beşiktaş Vodafone Park, benim gibi futbol taraftarlarının uğrak noktası olurken hemen karşısında ise dünyanın en görkemli saraylarından biri Dolmabahçe Sarayı binlerce turisti ağırlar. Sadece görkemden bahsedemezsiniz, burada dünyadaki en güzel manzaralardan birine tanık olursunuz. İstanbul Boğazı ile bütünleşen Dolmabahçe Saat Kulesi ve Dolmabahçe Cami masalları andıran bir ortama ev sahipliği yapar. 1850-1900 yılları arasına tarihlenen yapılar Saray Mimarı Sarkis Baylan’ın Neo Barok ve Ampir tarzındaki eserleridir.

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