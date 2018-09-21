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Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

Anadolu Ajansı

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

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    Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zengini Domaniç Dağları sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.
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    domaniç dağları, sonbahar rotaları, domaniç dağları nerede

    İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

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    domaniç dağları, sonbahar rotaları, domaniç dağları nerede

    Sonbaharın doğaya yansıyan sarı tonlarının hissedilmeye başladığı Domaniç'teki şelale ve dereleriyle olaşan manzara, hayranlık uyandırıyor. 

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    domaniç dağları, sonbahar rotaları, domaniç dağları nerede
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    domaniç dağları, sonbahar rotaları, domaniç dağları nerede
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    domaniç dağları, sonbahar rotaları, domaniç dağları nerede
    Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü tutkunları burayı tercih ediyor.
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    domaniç dağları, sonbahar rotaları, domaniç dağları nerede
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    domaniç dağları, sonbahar rotaları, domaniç dağları nerede
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    domaniç dağları, sonbahar rotaları, domaniç dağları nerede
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