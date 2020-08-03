Düden şelalesi ziyaretçi akınına uğradı

Antalya’daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, Kurban Bayramında tatilcilerin akınına uğradı. Kartpostallık manzarasıyla eşsiz bir görüntü sergileyen şelaledeki tatilciler, hatıra fotoğrafı çekinmek için adeta kuyruğa girdi.
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İHA 03.08.2020 - 11:18
Her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan dünyaca ünlü Düden Şelalesi, 4 günlük Kurban Bayramı Tatili'nde hareketli günler yaşadı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında mart ayında ziyarete kapatılan şelale, normalleşme takvimine girilmesinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Kapalı kaldığı süreç içerisinde suyunda ve etrafını saran bitki örtüsünde iyileşme gösteren şelale, bayramda yerli ve yabancı tatilcilerinin akınına uğradı.
Kepez ilçesi Varsak Mahallesi’nde yer alan şelalenin çıkış noktasına Türkiye’nin farklı illerinden gelen tatilciler, görsel şölen sunan şelaleyi görmek için adeta kuyruğa girdi.
Şelalenin döküldüğü alanda da yoğunluk oluşturan tatilciler, suyun verdiği serinlikle hem serinledi, hem de kartpostallık manzarasıyla eşsiz bir görüntü sergileyen şelaleyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi
Bayramda ziyaretçilerini ağırlayan Düden Şelalesi böyle görüntülendi...
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