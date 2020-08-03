Düden şelalesi ziyaretçi akınına uğradı

Her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan dünyaca ünlü Düden Şelalesi, 4 günlük Kurban Bayramı Tatili'nde hareketli günler yaşadı.

Kapalı kaldığı süreç içerisinde suyunda ve etrafını saran bitki örtüsünde iyileşme gösteren şelale, bayramda yerli ve yabancı tatilcilerinin akınına uğradı.

Şelalenin döküldüğü alanda da yoğunluk oluşturan tatilciler, suyun verdiği serinlikle hem serinledi, hem de kartpostallık manzarasıyla eşsiz bir görüntü sergileyen şelaleyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi