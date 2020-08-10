Dumanlı Yaylası, doğasıyla misafirlerini cezbediyor

"TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİNE AZ RASTLANAN BİR YER" Ziyaretçilerden Mustafa Görücü, Dumanlı Yaylası'nın Türkiye'de örneğine az rastlanan bir yer olduğunu söyledi.



Yapılan hizmetlerle tabiat parkının daha da güzelleştiğini ifade eden Görücü, şöyle konuştu:



"İnsanları gelip burada yürüyüş yapması lazım. Buranın oksijeni mükemmel. Yürüdükçe çam kokusunu ve oksijeni fazlasıyla alabiliyorsunuz. Türkiye'de örneğine az rastlanan bir yer. İnanın herkesin burayı mutlaka gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka gelip burada bol oksijen alsınlar ve hizmetin ne olduğunu da görsünler. Hizmet noktasında Başbakanımız Binali Yıldırım ve vekillerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yürüyüş yolları ve yapılan hizmetler gerçekten çok güzel. Dumanlı Yaylası'nda yapılan yatırımlardan ötürü emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."