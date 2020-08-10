Dumanlı Yaylası, doğasıyla misafirlerini cezbediyor

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 11:16
Erzincan'da doğal güzelliğiyle dikkati çeken Dumanlı Yaylası, şehir gürültüsünden uzaklaşıp ailesiyle doğada sakin bir gün geçirmek isteyenlerin gözde piknik mekanları arasında yer alıyor.
Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesi sınırlarında yer alan ve 2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylası, 8 bin 964 hektarlık alanıyla ve bünyesinde barındırdığı endemik bitki türleriyle hayran bıraktırıyor.
Uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları ve gölleriyle göz kamaştıran Dumanlı Yaylası, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.
Serin havası ve doğal yaşamıyla öne çıkan yayla, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde, yöre halkının yanı sıra bölge illerden gelen çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri oldu.
Yaylada oluşturulan yürüyüş yolunda spor yapan ve piknik alanlarında mangal yakan vatandaşlardan bazıları da karavan veya çadırlarında doğayla iç içe kamp yapıyor.