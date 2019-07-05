Dünya eğlenmek için nereleri tercih ediyor?
ntv.com.tr, DHA
Finans şirketi Mastercard, 10 yıldır yayımladığı "Hedef Şehirler Endeksi" raporunun bir bölümü olan "Play"e göre eğlence amacıyla seyahat edilen şehirler listesini açıkladı. Raporda, Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Punta Cana, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sırada yer aldı. İşte dünyanın en eğlenceli şehirleri...
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1
10- Honolulu, ABD
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9- Bali, Endonezya
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3
8- Palma de Mallorca, İspanya
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7- Osaka, Japonya
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6- Kyoto, Japonya
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5- Cusco, Peru
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4- Riviera Maya, Meksika
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3- Hokkaido, Japonya
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2- Djerba, TunusPopüler ve çok bilinen lokasyonların ötesinde yerler arayan macera ve doğa tutkunları Punta Cana'nın ardından sırasıyla Tunus'un Djerba ve Japonya'nın Hokkaido şehirlerini tercih etti.
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1- Punta Cana, Dominik CumhuriyetiRaporun 2018 verilerine göre, eğlence amaçlı seyahatler için Dominik Cumhuriyeti'nden Punta Cana, bir önceki sene gibi en çok tercih edilen şehir oldu.
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Türkiye
Mastercard'ın verilerine göre Türkiye turizmde büyümeye devam ediyor. Yılın birinci çeyreğinde Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalar 2018 yılına göre yüzde 76 artarak 18.5 milyar liraya ulaştı. Yabancı kart başına Türkiye’de yapılan ortalama harcama ise 650 dolar oldu.
Türkiye’de yapılan kişi başı harcamaya göre Alman turistler 740 dolar ile ilk sırada yer alırken, onu 657 dolar ile Hollandalılar, 602 dolar ile İngilizler, 390 dolar ile Ruslar takip ediyor. Suudi Arabistanlı turistler ise Türkiye’de yapılan toplam harcamalardan aldığı yüzde 7.0 pay ile Rusya’dan sonra geliyor. Harcamalardaki artış oranları açısından bakıldığındaysa İngiltere başı çekiyor. Ardından sırasıyla Rusya, Hollanda ve Almanya geliyor.