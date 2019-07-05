Dünya eğlenmek için nereleri tercih ediyor?

Mastercard'ın verilerine göre Türkiye turizmde büyümeye devam ediyor. Yılın birinci çeyreğinde Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalar 2018 yılına göre yüzde 76 artarak 18.5 milyar liraya ulaştı. Yabancı kart başına Türkiye’de yapılan ortalama harcama ise 650 dolar oldu.

Türkiye’de yapılan kişi başı harcamaya göre Alman turistler 740 dolar ile ilk sırada yer alırken, onu 657 dolar ile Hollandalılar, 602 dolar ile İngilizler, 390 dolar ile Ruslar takip ediyor. Suudi Arabistanlı turistler ise Türkiye’de yapılan toplam harcamalardan aldığı yüzde 7.0 pay ile Rusya’dan sonra geliyor. Harcamalardaki artış oranları açısından bakıldığındaysa İngiltere başı çekiyor. Ardından sırasıyla Rusya, Hollanda ve Almanya geliyor.