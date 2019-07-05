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Dünya eğlenmek için nereleri tercih ediyor?

ntv.com.tr, DHA

Finans şirketi Mastercard, 10 yıldır yayımladığı "Hedef Şehirler Endeksi" raporunun bir bölümü olan "Play"e göre eğlence amacıyla seyahat edilen şehirler listesini açıkladı. Raporda, Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Punta Cana, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sırada yer aldı. İşte dünyanın en eğlenceli şehirleri...

  • 1

    10- Honolulu, ABD

    en eğlenceli şehirler, dünyanın en eğlenceli şehirleri
  • 2

    9- Bali, Endonezya

    en eğlenceli şehirler, dünyanın en eğlenceli şehirleri
    TURİSTLERİN EN ÇOK HARCAMA YAPTIĞI ÜLKELER (TÜRKİYE DE LİSTEDE)
  • 3

    8- Palma de Mallorca, İspanya

    en eğlenceli şehirler, dünyanın en eğlenceli şehirleri
  • 4

    7- Osaka, Japonya

    en eğlenceli şehirler, dünyanın en eğlenceli şehirleri
  • 5

    6- Kyoto, Japonya

    en eğlenceli şehirler, dünyanın en eğlenceli şehirleri
  • 6

    5- Cusco, Peru

    en eğlenceli şehirler, dünyanın en eğlenceli şehirleri
  • 7

    4- Riviera Maya, Meksika

    en eğlenceli şehirler, dünyanın en eğlenceli şehirleri
  • 8

    3- Hokkaido, Japonya

    en eğlenceli şehirler, dünyanın en eğlenceli şehirleri
  • 9

    2- Djerba, Tunus

    en eğlenceli şehirler, dünyanın en eğlenceli şehirleri
    Popüler ve çok bilinen lokasyonların ötesinde yerler arayan macera ve doğa tutkunları Punta Cana'nın ardından sırasıyla Tunus'un Djerba ve Japonya'nın Hokkaido şehirlerini tercih etti.
  • 10

    1- Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti

    en eğlenceli şehirler, dünyanın en eğlenceli şehirleri
    Raporun 2018 verilerine göre, eğlence amaçlı seyahatler için Dominik Cumhuriyeti'nden Punta Cana, bir önceki sene gibi en çok tercih edilen şehir oldu.
  • 11

    Türkiye

    en eğlenceli şehirler, dünyanın en eğlenceli şehirleri

    Mastercard'ın verilerine göre Türkiye turizmde büyümeye devam ediyor. Yılın birinci çeyreğinde Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalar 2018 yılına göre yüzde 76 artarak 18.5 milyar liraya ulaştı. Yabancı kart başına Türkiye’de yapılan ortalama harcama ise 650 dolar oldu.

    Türkiye’de yapılan kişi başı harcamaya göre Alman turistler 740 dolar ile ilk sırada yer alırken, onu 657 dolar ile Hollandalılar, 602 dolar ile İngilizler, 390 dolar ile Ruslar takip ediyor. Suudi Arabistanlı turistler ise Türkiye’de yapılan toplam harcamalardan aldığı yüzde 7.0 pay ile Rusya’dan sonra geliyor. Harcamalardaki artış oranları açısından bakıldığındaysa İngiltere başı çekiyor. Ardından sırasıyla Rusya, Hollanda ve Almanya geliyor.

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