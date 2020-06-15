Dünya güne nasıl başlıyor: Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri

Meksika Kahvaltısı

Meksika kahvaltısının en popüler lezzetlerinden biri Chilaquiles denen, üçgenlere bölünmüş gevrek mısır tortillası parçalarının üzerine yeşil ya da kırmızı salsa sosu dökülerek yapılan bir yemek. Ardından bu karışım tortillalar yumuşamaya başlayana kadar hafifçe kaynatılıyor.

Genellikle ekşi krema, avokado dilimleri ya da kızarmış yumurta ile servis edilen bu tarifin bu kadar popüler olmasının bir nedeni de bir önceki günden kalma malzemelerle hazırlanabilmesi.