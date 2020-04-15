Dünya haritasının yeni üyesi: Marker Wadden

Markermeer’in en güney noktası, Amsterdam’a kadar ulaşıyor. Çoğu kişinin ikinci defa ziyaret etmeyi düşünmeyeceği Markermeer bölgesini kuzeyde Enkhuizen, batıda Hoorn, doğuda Lelystad kasabaları çevreliyor. Marker Wadden de kıyıdan görünen tüm vahşiliğin ortasında muazzam bir cennet parçası...

Avrupa'nın en heyecan verici 'doğal çevreyi koruma' hikayesine ev sahipliği yapan ve aslında bir ıslah projesi olan yapay adalar, vahşi hayatı koruma amacıyla oluşturuldu.