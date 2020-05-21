'Dünya mirası' Nemrut, haziran ayında kapılarını açıyor

Corona virüs salgınından önce bu yılki ziyaretçi hedeflerinin, 200 bini aşmak olduğunu belirten Ekinci, "Fakat corona virüs salgını tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmadığı ve sezona üç ay geç başlanacağı için belki de istenilen hedefe ulaşamayacağız" dedi.