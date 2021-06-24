Dünya turu yapan İtalyan yönetmen Franco Dubini: İstanbul yüzyıllardır dünyanın merkezi

Bu kapsamda yıllardır merak ettiği Türkiye'ye gelen Dubini, ilk durağı olan ve "yüzyıllardır dünyanın merkezi" olarak tanımladığı İstanbul'daki her gününü kısa video içerikleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Karşılaştığı misafirperverlikten ve zengin kültürel dokudan etkilenen Dubini, her gün sabahtan akşama kadar arşınladığı İstanbul'daki tecrübelerini paylaştı.