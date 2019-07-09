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Dünyaca ünlü Antalya Lara Falezleri'nde gecekondu kirliliği

DHA

Antalya'da oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan, 12 kilometre uzunluğundaki Falezler bölgesi üzerinde yapılan gecekondu tarzı derme çatma yapılar, görsel kirlilik oluşturuyor.

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    Antalya Konyaaltı'ndan başlayıp Lara'nın sonuna kadar ilerleyen, yüksekliği 35 ile 45 metre arası değişen dünyaca ünlü Falezler bölgesinde, gecekondu yapılar tepki çekiyor.
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    antalya falezler, falezler bölgesi, falezkondu, falezler kirlilik

    Tahta parçaları kullanılarak kulübe şeklinde inşa edilen falezkondular, falezlerin güzelliğine gölge düşürüyor. Gün içinde tur teknelerinin gezi rotası üzerinde bulunan derme çatma yapılar, görsel kirlilik oluşturuyor.

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    antalya falezler, falezler bölgesi, falezkondu, falezler kirlilik

    Kim tarafından yapıldığı ve kullanıldığı bilinmeyen yapıların kaldırılmasını isteyen önlem alınmasını isteyen denizciler, "Turistlere Antalya'nın güzelliklerini denizden göstermek için yola çıkıyoruz. Karşımıza falezlerin ortasına yapılmış ahşap yapılar çıkıyor. Bu yapıyı görenler şaşırıyor. Doğal güzelliğin ortasında böyle bir görüntü Antalya için hiç güzel bir çerçeve değil" dedi.

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    antalya falezler, falezler bölgesi, falezkondu, falezler kirlilik

    Falezkondunun yanı sıra iki sezon önce Muratpaşa Belediyesi'nin aldığı kararla yıkılan Bambus Plajı'nın enkazı da doğal güzelliği kirleten unsurlardan biri. Demir ve beton yığınlarının üst üste istiflendiği bölgenin temizlenerek doğal görünümüne kavuşturulması isteniyor.

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    antalya falezler, falezler bölgesi, falezkondu, falezler kirlilik
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