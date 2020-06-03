Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda sosyal mesafeli yeni düzen

Ulutaş, “Bir birey evinde nasıl ki sosyal mesafeye uygun hijyenik bir şeklide yaşıyorsa, sokakta, tatil yapıyorsa, yine aynı hijyen kurallarına riayet etmesi önemli. Açıklanan kararnameler, önlemler, tedbirlere harfiyen uyulmalı. Kaşımıza gelen misafirlerimiz de bu kurallara uymalı. Kaşımızda bulunan işletmelerin de bu kurallara uyması, sosyal mesafeye uygun hijyenik şekilde misafirleri ağırlamaları gerekiyor. Sosyal mesafe, el temizliği ve maske çok önemli, bunu mutlaka uygulamalıyız. Şu ana kadar ilçemizde korona virüs vakasına rastlanmadı. İnşallah 1 Haziran’dan sonra normalleşme sürecinde de virüs gelmesin istiyoruz ama turizm sezonu da bir an önce başlasın istiyoruz. Herkese hayırlı sezonlar diliyoruz” diye konuştu.