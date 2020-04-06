Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri nasıl oluştu? (Uzmanı açıkladı)

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi aynı zamanda Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı olan Doç. Dr. Barış Semiz, “Pamukkale traverten oluşumları kalsiyum karbonat çökelimlerdir. Yani suların içerisinde ki zengin olan kalsiyum karbonatın kimyasal tepkimesi sonucunda suyun karbondioksitin çıkarması sonucundaki çökelme şeklinde tanımayabiliriz bu travertenleri ve bu travertenlerin oluşum süreçlerinde birçok etken vardır. Suyun sıcaklığı onun üzerindeki insan etkisi bitki etkisi biyolojik etki birçok etki bunun oluşum sürecine etki yapmaktadır. Şu anda da orada güncel bir traverten oluşumu halen devam ettiği için insanların bir kısmı da olsa turizm için ziyarete açık bir bölge var orada” dedi.