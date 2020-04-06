Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri nasıl oluştu? (Uzmanı açıkladı)

İHA 06.04.2020 - 11:32
Pamukkale Travertenleri, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 18 yerden biri olma özelliğini taşıyor. 'Beyaz Cennet' olarak anılan bu doğa harikasının yaklaşık 1000 yıldır kaplıca hizmeti verdiği öğrenildi.
TÜRKİYE'DEN UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRAS LİSTESİ'NE GİREN 18 ESER
Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği travertenler, 50 metre yüksekliğinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 250-600 metre genişliği sahip.
Travertenlerin oluşumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Semiz, travertenlerin oluşumunu termal suların sağladığı kaydederken, bölgede 33-100 derece sıcaklık aralıklarında yaklaşık 17 adet sıcak su kaynağı bulunduğu ifade etti.
Termal suyun kaynaklarından çıktıktan sonra travertenlerin bulunduğu alana kadar geldiğini aktaran Semiz, suyun travertenlerin katlarında çökelmeye neden olduğu vurguladı.
Semiz, suyun içerisinde bulunan bol miktardaki kalsiyum hidrokarbonat kaynaktan çıktıktan sonra oksijen ile temas ederek çözülmeye başladığı, temas esnasında karbondioksit ve karbonmonoksit buharlaşırken geriye kalan kalsiyum karbonat ise çökelerek zaman içerisinde kaya formuna girdiğini dile getirdi.