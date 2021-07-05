Dünyada bir benzeri olmayan köy: Ambarköy

Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin yaşatıldığı Ambarköy'deki ambarlarda, Hazreti Süleyman'ın mührünü temsil eden simge de yer alıyor.

Ambarköy'de köy kültürünü yansıtması için vatandaşların hibe ettiği tarihi ahşap evler ile 300 yıllık ahşap cami ve değirmen de aslına uygun olarak inşa edildi.

Ambarköy’de, içinden akan deresi, gölü, su değirmeni, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüleri ve külliyesi ile doğal yaşam olduğu gibi yansıtılıyor.