Dünyada ikinci, Türkiye'de ise tek parça halindeki en büyük longoz: Sakarya Acarlar Longozu

Dünyada önemli yere sahip nadir görülen alan

Longozların biyoçeşitlilik açısından çok önemli alanlar olduğuna vurgu yapan Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, “Longozlar dünyada çok önemli bir yere sahip, nadir görülen alanlardan. Sulak alan olarak çok önemliler. Dünyada ki bütün sulak alanları düşündüğünüz zaman biyoçeşitlilik açısından çok önemli alanlar bunlar. Birde son dönemdeki iklim değişiklikleri düşünüldüğünde karbon tutma özellikleri çok yüksek. Longozlar, özellikle su basar orman barındırmaları sebebi ile önemli alanlar nadir görüldükleri için. Çok kırılgan alanlar longozlar, dolayısı ile burada su kirliliğinin önlenebilmesi ya da su kaynağı olarak bir anlamda kullanılabilirliğinin artması, bunu içmesuyu kaynağı olarak düşünmemek gerekiyor tabi sulak ekosistem olarak düşünmek gerekiyor.

Ekosistemin korunması açısından suyun kırılganlığının çok iyi bilinmesi ve dolayısıyla bu su alanının öncelikle korunup, buna bağlı diğer bütün ekosistemin korunma altına alınması ve herkes tarafından korunması önemli. Biyoçeşitlilik çok yüksek olduğu için burada hem bitki açısından hem sulak ekosistemde yaşayan canlılar açısından hem kara alanlarındaki yaşayan canlılar açısından çok zengin bir alan. Ve bunun da bu bağlamda çok iyi planlanarak, korunması önemli” dedi.