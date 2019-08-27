Dünyada ilk kez NTV görüntüledi: Valetta Underground

Malta Kültür Mirası Ofisi’nden Ryan Vella,

"Bu alanın tarihi açıdan sahip olduğu büyük önem doğrultusunda ziyaretçiler iki büyük sarnıcı ziyaret edebilecek. Ki buralar daha önceden taş ocağı olarak kazılmıştı. Büyük ustanın sarayı ve katedralin yapımı için yeterli miktarda taş elde edebilmek için ve daha sonraki zamanlardaysa Valletta yerel halkının su ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmışlardı"