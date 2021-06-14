Dünyada pandemi yasakları: Hangi ülkelerde maskesiz gezmek serbest?

ntv.com.tr 14.06.2021 - 12:38
Dünyayı kasıp kavuran COVID-19’la ilgili verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 176 milyonu aştı. Corona virüs nedeniyle dünya genelinde 4 milyona yakın kişi hayatını kaybederken, iyileşen hasta sayısı 158 milyonu geçti. Halen hastalıkla boğuşan 12 milyon 700 bin civarında kişinin ise COVID-19 tedavisi sürüyor.
Dünya genelinde birçok ülke pandeminin zararlarını en aza indirmek için önlemler alırken maske, mesafe ve temizlik şartı vazgeçilmez oldu. Salgının başlamasının üzerinden 1 yıl kadar geçtikten sonra ise corona virüsün aşısı bulundu. Böylece salgınla mücadelede en önemli silahların başına aşı eklendi.
Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte ise “Maskelerden ne zaman kurtulacağız?” sorusu gündeme geldi. Bazı ülkeler pandemi kurallarını esnetmeye başlarken, maskeleri çıkaran ülkeler de var.
Peki maske zorunluluğunu esneten ülkeler arasında hangileri var?
Vakalar azalıp aşılama oranı yükselse de ABD’de hala corona virüsle mücadele devam ediyor. Ancak aşıları tam olan kişiler için maske kuralı birçok eyalette kaldırıldı. Her iki dozu yaptıran Amerikalıların artık açık havada maske takma zorunluluğu yok. Spor gibi kalabalık etkinlerde ise maskeyi halen takmak gerekiyor.
Aşısı tam olanlar için maske yasağının gevşetilmesini tavsiye eden ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), maske takmanın hala daha güvenli olduğunun altını çiziyor ve ”Maskesiz dışarı çıkmadan önce kendi kişisel durumunuzu, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için riskleri göz önünde bulundurmanız önemli" açıklamasını yapıyor.
Öte yandan berber salonları, canlı performans etkinlikleri, geçit törenleri, alışveriş merkezleri, ibadethaneler ve müzeler gibi kalabalık etkinliklerde ve mekanlarda tamamen aşılanmış kişilerin maskeye devam etmesi öneriliyor.
Maske kararının ardından, Başkan Joe Biden Beyaz Saray’daki bir toplantıya maskesiz katılırken, basın brifingine iki doz aşısını yaptıran gazeteciler de maskesiz alındı. Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD’de toplam vaka sayısı 35 milyona yaklaştı. 615 bin kişi ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, aşılamanın hızlı ilerlediği ülkede 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 144 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.
Avustralya'da havaalanları ve uçaklar dışında, halka açık ortamlarda maske takma zorunluluğu yok. Sydney ve Perth gibi şehirlerde, yerel vakaların yükselmesiyle istisnalar yaşandı.
Yeni Zelanda'da halk yasal olarak toplu taşımalarda maske takmakla yükümlü. Taksi şoförleri de maske takmak zorunda ancak yolcuları için maske zorunluluğu yok.
Diğer Avrupa ülkeleri, toplu taşıma araçlarında maske takılmasını zorunlu kılarken, İsveç bunu tercih etmedi. Ülkede maske takılması zorunlu değil.
Toplam 2,07 milyon aşı yapılan İsveç’te hükümet maske takmanın halka daha güçlü bir koruma sağlamadığını belirterek, politikasını buna göre belirledi.
Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam ediyor.
Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip İsrail'de, iki doz aşısını yaptıran kişi sayısı 5,14 milyona ulaştı. Toplam vaka sayısı 840 bin olan ülkede, COVID-19 nedeniyle 6 bin 430 kişi hayatını kaybetti.