Dünyada pandemi yasakları: Hangi ülkelerde maskesiz gezmek serbest?

Aşısı tam olanlar için maske yasağının gevşetilmesini tavsiye eden ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), maske takmanın hala daha güvenli olduğunun altını çiziyor ve ”Maskesiz dışarı çıkmadan önce kendi kişisel durumunuzu, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için riskleri göz önünde bulundurmanız önemli" açıklamasını yapıyor.

Öte yandan berber salonları, canlı performans etkinlikleri, geçit törenleri, alışveriş merkezleri, ibadethaneler ve müzeler gibi kalabalık etkinliklerde ve mekanlarda tamamen aşılanmış kişilerin maskeye devam etmesi öneriliyor.