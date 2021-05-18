Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor

Dünyada sadece bir eşi İtalya'nın Portofino kentinde bulunan kırmızı mercanlar, Ayvalık'ta yerli turistlerden büyük ilgi görürken, yabancı dalıcılar tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Bölge büyük resifler halinde bulunan kırmızı mercanların yanı sıra birçok farklı sürü balığına da ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı - DHA 18.05.2021 - 10:27

Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 1

DÜNYADA SADECE İKİ YERDE

Adaları ile ilginç ve özel bir denizel ekosisteme sahip Ayvalık, su altı güzellikleriyle de önemli bir konumda yer alıyor. Dünyada sadece bir benzeri İtalya’nın Portofino kentinde bulunduğu belirtilen kırmızı mercanlarının yanı sıra farklı balık türlerine de ev sahipliği yapan Ayvalık’ın su altı dünyası, her yıl yerli turistleri ağırlarken, yabancı dalış meraklıları tarafından da keşfedilmeyi bekliyor.

Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 2

Bölgede kırmızı mercanların yanı sıra süngerler, denizyıldızları, gümüş ve karabaş balığı gibi canlı türleri görülüyor. 

TÜRKİYE'NİN MAVİ DERİNLİKLERİNDE EN GÜZEL DALIŞ NOKTALARI

Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 3

Kırmızı mercanlar nedeniyle Ayvalık, Türkiye’nin Kızıldeniz’i olarak anılıyor. Ayvalık'ın su altı zenginlikleri, önümüzdeki günlerde başlayacak kontrollü normalleşme süreciyle birlikte keşfetmek isteyenleri ağırlamaya hazırlanıyor. 

Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 4

NEREDEYSE 150 YAŞINDA

Neredeyse 150 yaşında olan mercanları, Ayvalık'ta, dönemin süngercileri buluyor. Deli Mehmet, Kerbela gibi bölgelerin isimleri de süngercilerden geliyor. Marmara Denizi'ni zaman zaman turkuaz renge bürüyen planktonlar, Ayvalık'taki kırmızı mercanlara can veriyor.

Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 5

6 NOKTADA MERCAN RESİFLERİ BULUNUYOR

Ayvalık açıklarında 6 noktada mercan resifleri bulunuyor. Delimehmet 1 ve 2, Kerbela, Tokmaklar, Ezerbey ile Nejat Coşkun adı verilen bölgelerde bulunan kırmızı ve beyaz renkteki mercanlar, yaklaşık 30 metre civarında görülmeye başlanıyor. Türkiye’de kırmızı mercanların büyük resifler halinde bulunduğu en önemli nokta olan Ayvalık, bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu durum sualtı fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 6

DALIŞ TEKNELERİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

9 ay boyunca, 60 dalış noktasında Ayvalık’ın su altı güzelliklerini görme imkanı sunan liman bölgesindeki dalış tekneleri, tam kapanma sürecinde sezon hazırlığı yaptı. Bölgede 14 yıldan bu yana rehber dalgıçlık yapan Nuri Büyükdilsiz, Ayvalık’ın renkli bitki ve hayvan popülasyonuyla, özellikle su altı fotoğrafçılarının büyük ilgisini çektiğini söyledi. 

Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 7

Berrak suları ve renkli su altı dünyasıyla Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerden de fotoğrafçıların bölgeye geldiğini belirten Büyükdilsiz, “Sezon için hazırlıklarımıza başladık. Bütün tüplerimizin içlerini kumlattık. Vanalarımızı temizledik. Regülatörlerimizi komple elden geçirdik. Malzemelerimizi hazırladık. Allah nasip ederse mayıs ayının sonuna doğru, yani kapanma sürecinin bitiminden itibaren tüm konuklarımızı dalışa götüreceğiz. Ayvalık’ımızın su altı güzellikleri anlatılır gibi değil. Dünyaca meşhur kırmızı mercanlarımız var. Kırmızı mercanlar, pandemiden dolayı çok uzun süredir dokunulmadığından muhtemelen gayet temiz ve canlanmış durumda olacak. Sualtı canlılığı çok fazla olacak. Balık popülasyonunun çok artmış olacağını bekliyoruz” ifadelerini kullandı

Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 8
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 9
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 10
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 11
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 12
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 13
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 14
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 15
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 16
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 17
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 18
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 19
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 20
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 21
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 22
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 23
Dünyada sadece 2 yerde: Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor - 24

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER