Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu göç yolculuğu

Mehmet Arif Taşdemir de her yıl binlerce kişinin izlediği balık göçünün salgın nedeniyle bu yıl sessiz gerçekleştiğini belirtti.

Normalleşme süreciyle herkesin akarsu kenarlarına akın ettiğini ifade eden Taşdemir, "İnsanları huzura kavuşturan bir ortam var. Bir yandan martılar, bir yandan balıkların göçü. Bu güzellikleri sözlerle tarif etmek mümkün değil. Tekrar doğaya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.