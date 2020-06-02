Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu göç yolculuğu

Anadolu Ajansı - DHA 02.06.2020 - 13:44
Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında neslini sürdürmek için tatlı sulara göç ediyor.
Seyrine doyumsuz görüntülerin ortaya çıktığı göç sırasında inci kefalleri, önlerine çıkan engelleri, uçar gibi zıplayarak aşıyor.
Jandarma, inci kefallerinin kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimleriyle tatlı su ağızlarında önlem alıyor.
Meraklı vatandaşların izlemek için göl kıyısına ve nehir kenarına akın ettiği bu doğa olayı, bu yıl corona virüs sürecinde izlenemedi.
Uzun süre evden çıkamayan vatandaşlar, normalleşme süreciyle birlikte Erciş ilçesindeki Deliçay ve Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerine oluşturulan alanlara gelerek, inci kefallerinin yolculuğunu ilgiyle izledi.
Bazı vatandaşlar, balıkların nesillerini sürdürebilmek için verdiği mücadeleyi fotoğraf makineleri ve kameralarla kayıt altına aldı.
Göç eden balıkları ve onları avlayabilmek için çaba gösteren martıların oluşturduğu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, bir yandan da piknik yaparak aileleriyle güzel vakit geçirdi.
Bölgeye gelen vatandaşlardan Berna Seven, yaptığı açıklamada, her yıl balık göçünü izlemek için Bendimahi Çayı'na geldiğini söyledi.
Mesire alanlarına girişlere uygulanan kısıtlamanın kaldırılması sayesinde göçü gecikmeli olarak izleme imkanı bulduklarını belirten Seven, şunları kaydetti:
"Burası gezilecek en iyi yerler arasında. Bu doğa olayını çok özlemiştik. Salgın nedeniyle uzun süredir gelemiyorduk. Burada insanları derinden etkileyen bir görüntü var. Doğayla iç içeyiz, her şey çok güzel. Herkesin bu doğa olayını görmesini tavsiye ediyoruz"
Mehmet Arif Taşdemir de her yıl binlerce kişinin izlediği balık göçünün salgın nedeniyle bu yıl sessiz gerçekleştiğini belirtti.
Normalleşme süreciyle herkesin akarsu kenarlarına akın ettiğini ifade eden Taşdemir, "İnsanları huzura kavuşturan bir ortam var. Bir yandan martılar, bir yandan balıkların göçü. Bu güzellikleri sözlerle tarif etmek mümkün değil. Tekrar doğaya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.