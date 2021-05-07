Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu

Ziyaretçilerin balıkların yolculuğunu izleyebilmeleri için tüm hazırlıkların bittiğini, heyecanla eski günlere dönmeyi beklediklerini dile getiren Yiğit, "Burası dünyada eşi ve benzeri olmayan bir yer. Görülmesi gereken özel bir alan. Burada balıkların suyun tersine yüzmesinin yanı sıra martıların saldırılarına karşı verdiği büyük mücadeleyi de gözlemleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.