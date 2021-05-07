Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan, yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu devam ediyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tanıklık ettiği göç, bu yıl tam kapanma nedeniyle seyircisiz gerçekleşiyor.

Anadolu Ajansı 07.05.2021 - 13:41

Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 1

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında neslini sürdürmek için tatlı sulara göç ediyor.

SEDA ÖĞRETİR'DEN İNCİ KEFALİ'NİN BİLİNMEYEN YOLCULUĞU

Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 2

Seyrine doyumsuz görüntülerin ortaya çıktığı göç sırasında inci kefalleri, önlerine çıkan engelleri,  uçar gibi zıplayarak aşıyor.

Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 3

Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alanda her yıl yerli ve yabancı binlerce kişinin zorlu yolculuğa tanıklık ettiği balık bendinde, göçün başladığı bugünlerde corona virüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle en sakin dönemlerden biri yaşanıyor.

Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 4

Karşısına çıkan engelleri aşarken gösterdiği mücadeleyle eşsiz görüntüler oluşturan balıkların, kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla ilgili kurumlar ve güvenlik güçleri, göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alıyor.

Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 5

Balık bendi sorumlusu Necip Yiğit, balıkların üremek için tatlı sulara başlattığı göçün yoğunlaştığını söyledi.

"Tam kapanma" nedeniyle balık göçünün seyircisiz gerçekleştiğini anlatan Yiğit, "Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ve doğa tutkununu ağırlayan balık bendimizde bu yıl insanlar yok. Kısıtlamalarının bayram sonrası gevşemesi durumunda, tekrar o coşkulu günlerine geri döneceğini umut ediyoruz" dedi.

Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 6

Ziyaretçilerin balıkların yolculuğunu izleyebilmeleri için tüm hazırlıkların bittiğini, heyecanla eski günlere dönmeyi beklediklerini dile getiren Yiğit, "Burası dünyada eşi ve benzeri olmayan bir yer. Görülmesi gereken özel bir alan. Burada balıkların suyun tersine yüzmesinin yanı sıra martıların saldırılarına karşı verdiği büyük mücadeleyi de gözlemleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 7
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 8
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 9
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 10
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 11
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 12
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 13
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 14
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 15
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 16
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 17
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 18
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 19
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 20
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 21
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 22
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 23
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: İnci kefalinin zorlu tersine göç yolculuğu - 24

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