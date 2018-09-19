Dünyada yamaç paraşütünün gözdesi: Hasandağı

Biz yamaç paraşütünde termal aktiviteleri kullanıyoruz. Hasandağı'ndaki termal aktiviteler ise Türkiye'deki bütün yerlerden daha iyi, güvenli ve fazla. Ayrıca Hasandağı'nda 160 kilometre mesafe uçuşumuz var. Sınırımız yok. Buradan çok rahatlıkla Türkiye rekoru çıkartabiliriz. Bizim Aksaray'daki bulut tabanımız da çok yüksek. Biz Hasandağı'nda 5 bin metreye kadar çıkabiliyoruz. Türkiye'de bu seviyeye çıkılan başka bir yer yok. Beş bin metreden daha da yukarı çıkabiliriz, ancak oksijen sıkıntısı yaşayacağımız için nefes alışımız zorlaşıyor"