'Dünyanın 8. harikası' Ballıca Mağarası'na rekor ziyaretçi

UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE

Sahip olduğu doğal oluşum değerleri ile uluslararası ölçekte önem arz eden bir alan olarak Ballıca Mağarası, 2019 yılında Türkiye'den UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren tek miras alanı olmuştu.

Mağaranın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar ise devam ediyor.