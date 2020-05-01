Dünyanın deneyimi evinizde

Yaptığımız seyahatlerin belki de en unutulmaz anıları gezdiğimiz müzeler veya keşfettiğimiz sokaklardan çok yaşadığımız deneyimler oluyor. Hafızalarımızda kalıcı izler bırakan bu deneyimlerin keyfi de en çok ziyaret ettiğimiz yerin yerlileriyle birlikte yapılınca çıkıyor. Airbnb sitesi de 2016'dan bu yana, gezginlerle yerlileri buluşturarak eşsiz deneyimler yaşamamızı sağlıyor.