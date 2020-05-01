Dünyanın deneyimi evinizde

Oturma odanızdan çıkmadan Budist bir rahiple meditasyon yapmaya, İrlanda'nın yerel danslarını öğrenmeye veya Faslı bir aileyle yemek pişirmeye ne dersiniz?

ntv.com.tr 01.05.2020 - 09:33

Yaptığımız seyahatlerin belki de en unutulmaz anıları gezdiğimiz müzeler veya keşfettiğimiz sokaklardan çok yaşadığımız deneyimler oluyor. Hafızalarımızda kalıcı izler bırakan bu deneyimlerin keyfi de en çok ziyaret ettiğimiz yerin yerlileriyle birlikte yapılınca çıkıyor. Airbnb sitesi de 2016'dan bu yana, gezginlerle yerlileri buluşturarak eşsiz deneyimler yaşamamızı sağlıyor.

Corona virüs sebebiyle seyahat edemediğimiz bu dönemde, Airbnb'nin ev sahiplerinin sunduğu bu eşsiz deneyimleri sanal olarak yaşamanız mümkün. Diğer bir deyişle, belki önceden aklınıza bile gelmemiş çeşit çeşit aktivite artık parmaklarınızın ucunda.

Bu deneyimler arasında Budist rahiplerle meditasyon yapmak, Çernobil'de yaşayan köpeklerle sanal olarak tanışmak, sihirbazlık numaraları öğrenmek gibi pek çok seçeneğiniz var. Elbette deneyimlerin büyük bir kısmı ise mutfaktaki becerilerinize yönelik seçenekler sunuyor; Faslı bir ailenin mutfağına girip onlarla yemek pişirmek, ricotta peynirinin yapımına tanık olmak, İsveç’e özgü tatlı hamur işlerinin tariflerini almak gibi…

Üstelik bu deneyimleri sunanlar arasında Olimpiyat madalyalı sporcular gibi uzmanlığını zirveye taşımış isimler bile var.

Bu aktiviteler hem ailenizle evde iyi vakit geçirirken yeni beceriler edinmenizi sağlıyor hem de dilerseniz canlı müzik performansları gibi seçenekleriyle doğum günü partileri, iş arkadaş buluşmaları veya arkadaş toplantıları gibi, sanal sosyalleşme etkinliklerinize renk katıyor.

Şimdiden 50’den fazla sanal deneyim içeren Airbnb kataloğuna her geçen gün yeni ve ilginç deneyimler eklenmeye devam ediyor.

Zoom üzerinden gerçekleşen sanal buluşmalar sayesinde belki siz de gizli kalmış bir yeteneğinizin varlığını öğrenebilir, dünyanın bambaşka köşelerinden insanlarla sosyalleşebilir veya Olimpiyatlarda yarışmış bir sporcuyla spor yapma şansını elde edebilirsiniz.

Kaynak: Brandlifemag.com

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER