Dünyanın deneyimi evinizde

ntv.com.tr 01.05.2020 - 09:33
Corona virüs sebebiyle seyahat edemediğimiz bu dönemde, Airbnb'nin ev sahiplerinin sunduğu bu eşsiz deneyimleri sanal olarak yaşamanız mümkün. Diğer bir deyişle, belki önceden aklınıza bile gelmemiş çeşit çeşit aktivite artık parmaklarınızın ucunda.
Üstelik bu deneyimleri sunanlar arasında Olimpiyat madalyalı sporcular gibi uzmanlığını zirveye taşımış isimler bile var.
Bu aktiviteler hem ailenizle evde iyi vakit geçirirken yeni beceriler edinmenizi sağlıyor hem de dilerseniz canlı müzik performansları gibi seçenekleriyle doğum günü partileri, iş arkadaş buluşmaları veya arkadaş toplantıları gibi, sanal sosyalleşme etkinliklerinize renk katıyor.
Şimdiden 50’den fazla sanal deneyim içeren Airbnb kataloğuna her geçen gün yeni ve ilginç deneyimler eklenmeye devam ediyor.
Zoom üzerinden gerçekleşen sanal buluşmalar sayesinde belki siz de gizli kalmış bir yeteneğinizin varlığını öğrenebilir, dünyanın bambaşka köşelerinden insanlarla sosyalleşebilir veya Olimpiyatlarda yarışmış bir sporcuyla spor yapma şansını elde edebilirsiniz.
Kaynak: Brandlifemag.com