Dünyanın dört bir yanından en güzel sonbahar manzaralarını sunan yerler

Gezegende belki de en harika sonbahar renklerinin ortaya çıktığı yer ABD’nin kuzeybatısındaki New England (Yeni İngiltere) bölgesi. Buradaki ağaç türleri olan akkavaklar ve huş ağaçları sarı; akçaağaçlar ve kızılcık ağaçları ise kıpkırmızı yapraklarıyla eşsiz kontrastlar oluşturuyor. Kasabalardaki beyaz ve kırmızı binalar ise bu manzaraları kartpostal kadar güzel bir hale getiriyor.