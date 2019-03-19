Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış

1 Artvin’de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde “Wingsuit”le Atabarı Kayak Tesislerinden Atatepe’ye uçuş yapan base jump sporcusu Cengiz Koçak, uçuş sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koçak, bulabildiği yüksek yerlerden ve uçurumlardan atlamak için sürekli gezdiğini ifade etti.

2 “Gökperest” isimli bir takım kurduklarını anlatan Koçak, “Bu takımla Türkiye’nin en büyük Atatürk Heykeli'nin bulunduğu yerden uçuş planı hep aklımdaydı.

3 Takım arkadaşlarımla buraya geldik. Atabarı kayak merkezinden takım arkadaşım Ferdi Toy ile uçuş yaptık. Atatepe’ye bin metre yatay mesafede ve 500 metre yükseklikte. 5 dakika uçunca Atatürk Heykelinin üzerinden geçiş yaptık. Ben Çoruh Nehrinin yanına iniş yaptım. Hava çok soğuktu. Rüzgar çok sertti ve kötüydü. Çok üşüdük ama ulaştığımız sonuca değdi" dedi.

4 Bundan sonra Rize, Trabzon Gümüşhane’de atlayış yapmayı planladıklarını anlatan Koçak, “Gökperest takımı olarak olabildiğince yeni yerler bulup, atlayışlarımıza devam etmek. Uçaklardan 6 bin atlayışım var. Bunun gibi uçurumlardan da bine yakın atlayışım var. Dünyada 44 farklı ülkede atlayış yaptım. Guinness’e giren bir rekorum var. Artvin’de Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasında da uçup yapmak en büyük hayalim” ifadelerine yer verdi.

5 "ARTVİN'DE YİNE ATLAYIŞLAR YAPMAYI PLANLIYORUZ" Yamaç paraşütü akrobasi pilotu Ferdi Toy ise, akrobasi milli takım sporcusu olduğunu söyledi. Toy, "Gökperest takımının sporcuları olarak farklı atlayışlar için yollardayız. Gittiğimiz her şehirde, farklı projeler yapmaya çalışıyoruz. Artvin’de de Atatürk Heykelinden Wingsuit’le geçiş projemiz vardı. Bunun için bölgeye gelerek incelemelerimizi yaptık. Bölgenin dağlık durumunu ve kalkış yapabileceğimiz noktaları belirledik.