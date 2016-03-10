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Dünyanın en büyük gemisi Harmony of the Seas ilk seferine çıkıyor

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Dünyanın en büyük ve en lüks seyahat gemisi 7 Nisan'da ilk turistik gemi yolculuğunu yapacak. Adı "Harmony of the Seas" yani "Denizlerin Harmonisi". Empire State Binası'nın uzunluğuyla yarışan dev gemi, denizin ortasındaki bir büyük kenti andırıyor.

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    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
    Dünyanın en büyük ve en lüks seyahat gemisi bugün ilk seferini yapacak. Adı "Harmony of The Seas" yani "Denizin Harmonisi".
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    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
    1 milyar dolara mal olan yolcu gemisinin 6 bin 400 kişilik kapasitesi var.
  • 3

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
    Geminin içerisinde 40 restoran - bar, alışveriş merkezi, tiyatro ve çok sayıda havuz var.
  • 4

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
    İnşasına 2013'te başlanan ve bir süre önce de sona eren gemi dünyanın en büyük ve lüks seyahat gemisi olma ünvanına sahip..
  • 5

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
    İlk seferine Fransa'nın Atlantik sahilindeki Saint-Nazaire limanından çıkacak olan gemi, pazar günü de geri dönecek.
  • 6

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
    Harmony of The Seas mayıs ayında işletmeci firmaya teslim edilecek..
  • 7

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 8

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 9

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 10

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 11

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 12

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 13

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 14

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 15

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 16

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 17

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 18

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 19

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 20

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 21

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 22

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 23

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 24

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 25

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 26

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 27

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 28

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 29

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 30

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 31

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 32

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 33

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 34

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
  • 35

    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
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    dünyanın en büyük gemisi, harmony of the seas, denizin harmonisi, en lüks seyahat gemisi
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