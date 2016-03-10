Dünyanın en büyük gemisi Harmony of the Seas ilk seferine çıkıyor
NTV Haber
Dünyanın en büyük ve en lüks seyahat gemisi 7 Nisan'da ilk turistik gemi yolculuğunu yapacak. Adı "Harmony of the Seas" yani "Denizlerin Harmonisi". Empire State Binası'nın uzunluğuyla yarışan dev gemi, denizin ortasındaki bir büyük kenti andırıyor.
-
1Dünyanın en büyük ve en lüks seyahat gemisi bugün ilk seferini yapacak. Adı "Harmony of The Seas" yani "Denizin Harmonisi".
-
21 milyar dolara mal olan yolcu gemisinin 6 bin 400 kişilik kapasitesi var.
-
3Geminin içerisinde 40 restoran - bar, alışveriş merkezi, tiyatro ve çok sayıda havuz var.
-
4İnşasına 2013'te başlanan ve bir süre önce de sona eren gemi dünyanın en büyük ve lüks seyahat gemisi olma ünvanına sahip..
-
5İlk seferine Fransa'nın Atlantik sahilindeki Saint-Nazaire limanından çıkacak olan gemi, pazar günü de geri dönecek.
-
6Harmony of The Seas mayıs ayında işletmeci firmaya teslim edilecek..
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36