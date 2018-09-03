Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan Çarın Kanyonu
Eski başkent Almatı'ya 200 km uzaklıkta yer alan bir doğa harikası, Çarın Kanyonu görüntüsüyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
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1Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan Çarın Kanyonu...
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2Çarın Kanyonu'nun uzunluğu 90 kilometre.
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3 km uzunluğa sahip olan Kaleler Vadisi'ni araçla, atla ya da yaya olarak gezmek mümkün.
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4Vadi sonunda bulunan Çarın Nehri ise yorgunluğunuzu üzerinizden atmak için birebir.
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5Son yıllarda nehir kıyısında açılan lokanta, bambu evler ve Kazak Çadırları doyumsuz bir tatil imkanı sunuyor doğa tutkunlarına.
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6Yüksekliği 100 ile 300 metre arasında olan kanyonda; kumun kızıl rengini, step yeşilini ve gökyüzünün mavisini bir arada görmek mümkün.
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