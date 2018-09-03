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Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan Çarın Kanyonu

Eski başkent Almatı'ya 200 km uzaklıkta yer alan bir doğa harikası, Çarın Kanyonu görüntüsüyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

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    Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan Çarın Kanyonu...
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    dünyanın en büyük kanyonları, çarın kanyonu, kazakistan, almatı gezilecek yerler
    Çarın Kanyonu'nun uzunluğu 90 kilometre.
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    dünyanın en büyük kanyonları, çarın kanyonu, kazakistan, almatı gezilecek yerler

    3 km uzunluğa sahip olan Kaleler Vadisi'ni araçla, atla ya da yaya olarak gezmek mümkün.

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    dünyanın en büyük kanyonları, çarın kanyonu, kazakistan, almatı gezilecek yerler
    Vadi sonunda bulunan Çarın Nehri ise yorgunluğunuzu üzerinizden atmak için birebir.
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    dünyanın en büyük kanyonları, çarın kanyonu, kazakistan, almatı gezilecek yerler
    Son yıllarda nehir kıyısında açılan lokanta, bambu evler ve Kazak Çadırları doyumsuz bir tatil imkanı sunuyor doğa tutkunlarına.
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    dünyanın en büyük kanyonları, çarın kanyonu, kazakistan, almatı gezilecek yerler
    Yüksekliği 100 ile 300 metre arasında olan kanyonda; kumun kızıl rengini, step yeşilini ve gökyüzünün mavisini bir arada görmek mümkün.
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    dünyanın en büyük kanyonları, çarın kanyonu, kazakistan, almatı gezilecek yerler
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    dünyanın en büyük kanyonları, çarın kanyonu, kazakistan, almatı gezilecek yerler
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