1 Hollanda’nın Lisse şehrinde bulunan dünyanın en büyük lale bahçesi, ‘Çiçeğin gücü’ teması ile bu sene 70’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

2 2018 senesinde 1,4 milyon kişinin ziyaret ettiği bahçe, bu sene de yoğun ilgi görüyor.

3 Ziyaretçilerin yüzde 80’i dünyanın her yerinden gelen turistlerden oluşuyor.





4 Bahçe senenin 2 ayı ziyaretçilere açık olmasına rağmen 2018 senesinde sadece Amerika’dan 120 bin ve Çin’den 80 bin ziyaretçi ağırladı.

5 8 hafta boyunca Hollanda çiçekçiliğini dünyaya tanıtmaya çalışan lale bahçesinde 500 farklı çiçek üreticisine ait 7 milyon çiçek yer alıyor.



Lale bahçesinin olumsuz hava şartlarından dolayı çiçeksiz kalmaması için bazı teknikler uygulanıyor.

6 Yöneticiler, püf noktalarını, "Lasagne yöntemi ile iki veya üç lale tohumu yerleştirilir. Bu şekilde bir çiçek açtıktan sonra sırayla diğeri de açar" diyerek açıklıyor.





7 Lale bahçesi ilk 1950'de kapılarını açtı. Bahçeyi ilk sene 236 bin kişi ziyaret etti. Hollanda kraliyet ailesi tarafından yoğun destek gören lale bahçesi,

8 Hollanda ekonomisine önemli katkıda bulunuyor. Osmanlı Devleti tarafından 16. yüzyılda Hollanda'ya hediye edilmesi ile ülkeye gelen laleler, altın çağda daha önem kazandı.

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