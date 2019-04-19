NTV

Dünyanın en büyük lale bahçesi

İHA

Hollanda’nın Lisse kentinde her yıl 1 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği dünyanın en büyük lale bahçesi bu sene de yoğun ilgi gördü.

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    Hollanda’nın Lisse şehrinde bulunan dünyanın en büyük lale bahçesi, ‘Çiçeğin gücü’ teması ile bu sene 70’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.
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    2018 senesinde 1,4 milyon kişinin ziyaret ettiği bahçe, bu sene de yoğun ilgi görüyor.
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    Ziyaretçilerin yüzde 80’i dünyanın her yerinden gelen turistlerden oluşuyor.

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    Bahçe senenin 2 ayı ziyaretçilere açık olmasına rağmen 2018 senesinde sadece Amerika’dan 120 bin ve Çin’den 80 bin ziyaretçi ağırladı.
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    8 hafta boyunca Hollanda çiçekçiliğini dünyaya tanıtmaya çalışan lale bahçesinde 500 farklı çiçek üreticisine ait 7 milyon çiçek yer alıyor.

    Lale bahçesinin olumsuz hava şartlarından dolayı çiçeksiz kalmaması için bazı teknikler uygulanıyor.
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    Yöneticiler, püf noktalarını, "Lasagne yöntemi ile iki veya üç lale tohumu yerleştirilir. Bu şekilde bir çiçek açtıktan sonra sırayla diğeri de açar" diyerek açıklıyor.

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    Lale bahçesi ilk 1950'de kapılarını açtı. Bahçeyi ilk sene 236 bin kişi ziyaret etti. Hollanda kraliyet ailesi tarafından yoğun destek gören lale bahçesi,
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    Hollanda ekonomisine önemli katkıda bulunuyor. Osmanlı Devleti tarafından 16. yüzyılda Hollanda'ya hediye edilmesi ile ülkeye gelen laleler, altın çağda daha önem kazandı.
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