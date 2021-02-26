Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı (Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi)

"DÜNYANIN EN BÜYÜK TAM PANAROMİK MÜZESİYİZ"

Fetih Müzesi'nin turizm anlamında Bursa'ya büyük katkı sağladığını dile getiren Dündar, "Bursa'mız bir tarih şehri. Bursa'ya farklı bir unsur gerekiyormuş. Müze yapılınca ortaya çıktı. Firmaların, sektörlerin Bursa'ya geldiklerinde ilk uğrak yerlerinden biri Fetih Müzesi oluyor. Müzemiz, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi. Kubbeli yapılar arasında en büyük kubbeye sahip olan bir yapı. 42 metre çapında kubbesi var. Kubbenin altı, bin kişilik bir gösteri merkezi. 6 direk üzerine oturuyor. Bursa'daki 6 meftun Osmanlı padişahını temsil ediyor. Çevreci bir binadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından altın sertifikayla ödüllendirilmiştir. Dışarıda otoparkın alt kısmında borular içerisinde su bulunmaktadır. Su sirkülasyonuyla yazın içerinin serinlemesi, kışın da ısınması sağlanmaktadır. Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretir. Yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayan bir binadır" ifadelerini kullandı.