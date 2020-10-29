Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı: Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı

ORHUN ABİDELERİ'NİN ANADOLU'DAKİ YANSIMASI DİYE NİTELENİYOR

Orhun Abideleri'nin Anadolu'daki yansımaları diye de nitelenen ve heybetli görünümlerinin yanısıra ince taş işlemeleriyle de dikkat çeken mezarlarda, Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları dönemdeki kültürlerinde yer alan ejder, dilimli simetrik yaprak motifi olan palmet, kandil ve geometrik motifler yer alıyor.