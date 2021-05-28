Bir yere tatile gittiğimizde, o ülkeden, şehirden ya da bölgeden gelecekte bize orayı hatırlatacak bir hediyelik eşya almayı çoğumuz isteriz.

Fransız seyahat ve turizm operatörü Club Med, dünya ülkelerine göre en çok hangi hediyelerin tercih edildiğini araştırdı ve bunun bir raporunu çıkardı.

İşte dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları...