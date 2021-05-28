Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları

Tatillerde satın alınan hediyelik eşyalar, herhangi bir yerde geçirdiğiniz zamanın hatıralarını canlandırmak için en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. İşte şemsiyeden çikolataya, maskelerden çaya dek ülkelere göre en çok tercih edilen tatil hediyeleri...

ntv.com.tr 28.05.2021 - 11:36

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 1

Bir yere tatile gittiğimizde, o ülkeden, şehirden ya da bölgeden gelecekte bize orayı hatırlatacak bir hediyelik eşya almayı çoğumuz isteriz.

Fransız seyahat ve turizm operatörü Club Med, dünya ülkelerine göre en çok hangi hediyelerin tercih edildiğini araştırdı ve bunun bir raporunu çıkardı. 

İşte dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları...

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 2

ABD

Kuzey Amerika inanılmaz çeşitlilikte bir kültürel zenginliğe sahip; ancak haritaya baktığımızda ağız tadımıza hitap eden hediyelerin tercih edildiğini görüyoruz.

ABD'yi ziyaret edenler ülkelerine dönerken genelde Amerika'nın tatlılarından götürmeyi tercih ediyor.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 3

KANADA

Kanada'nın favori hediyesi ise hiç de şaşırtıcı değil; nitekim Kanada bayrağında bile yaprağı işlenen akçaağaç şurubu ile ünlü.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 4

JAMAİKA

Orta Amerika ve ekvator boyunca sıralanan ülkelerden alınan hediyeliklerin başında ise dünyaca ünlü kahveleri geliyor. Özellikle Jamaika, "dünyanın en iyisi" olarak kabul edilen Blue Mountain kahve çeşidiyle ilk sırada.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 5

İNGİLTERE

Tahmin edilemeyen havasıyla meşhur Birleşik Krallık'ın en popüler hediyelik eşyasının bir şemsiye olması şaşırtıcı değil.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 6

BELÇİKA, FRANSA VE HOLLANDA

Belçika, Fransa ve İrlanda'da çikolata alışverişi tercih ediliyor.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 7

LETONYA, LİTVANYA VE POLONYA

Letonya, Litvanya ve Polonya'dan ise genelde mücevher alınıyor. 

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 8

ALMANYA

Öte yandan Almanya'nın en popüler hediyelik ürünü ise bira.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 9

İTALYA

İtalya'nın en çok tercih edilen hediyeliği ise maske.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 10

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'ın ise lavanta.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 11

TÜRKİYE

Türkiye'den en çok alınan hediyelik eşya ise nazar boncuğu.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 12

JAPONYA

Asya ülkelerinden gelen hediyelik eşyalar, her ülkenin farklı kültüründen yansımalar taşıyor. Origami kağıdı, geleneksel origami sanatının doğduğu Japonya'dan gelen en önemli hatıralardan.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 13

ÇİN

Kaligrafi setleri ise Çin'den alınan en başlı hatıralardan. 

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 14

GÜNEY KORE

Kore çayı da Güney Kore'nin en popüler hediyelik eşyası.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 15

SRİ LANKA

Öte yandan Sri Lanka'nın en çok satılan hediyelik eşyaları oymalı maskeler.

Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 16

YEMEN

Yemen'de hediyelik eşya tercihi ise hançer.
Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları - 17

İRAN

İran'dan ise halılar tercih ediliyor.

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