ntv.com.tr 28.05.2021 - 11:36
Bir yere tatile gittiğimizde, o ülkeden, şehirden ya da bölgeden gelecekte bize orayı hatırlatacak bir hediyelik eşya almayı çoğumuz isteriz.
Fransız seyahat ve turizm operatörü Club Med, dünya ülkelerine göre en çok hangi hediyelerin tercih edildiğini araştırdı ve bunun bir raporunu çıkardı.
İşte dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları...
Kuzey Amerika inanılmaz çeşitlilikte bir kültürel zenginliğe sahip; ancak haritaya baktığımızda ağız tadımıza hitap eden hediyelerin tercih edildiğini görüyoruz.
ABD'yi ziyaret edenler ülkelerine dönerken genelde Amerika'nın tatlılarından götürmeyi tercih ediyor.
Kanada'nın favori hediyesi ise hiç de şaşırtıcı değil; nitekim Kanada bayrağında bile yaprağı işlenen akçaağaç şurubu ile ünlü.
Orta Amerika ve ekvator boyunca sıralanan ülkelerden alınan hediyeliklerin başında ise dünyaca ünlü kahveleri geliyor. Özellikle Jamaika, "dünyanın en iyisi" olarak kabul edilen Blue Mountain kahve çeşidiyle ilk sırada.
Tahmin edilemeyen havasıyla meşhur Birleşik Krallık'ın en popüler hediyelik eşyasının bir şemsiye olması şaşırtıcı değil.
Belçika, Fransa ve İrlanda'da çikolata alışverişi tercih ediliyor.
Letonya, Litvanya ve Polonya'dan ise genelde mücevher alınıyor.
Öte yandan Almanya'nın en popüler hediyelik ürünü ise bira.
İtalya'nın en çok tercih edilen hediyeliği ise maske.
Hırvatistan'ın ise lavanta.
Türkiye'den en çok alınan hediyelik eşya ise nazar boncuğu.
Asya ülkelerinden gelen hediyelik eşyalar, her ülkenin farklı kültüründen yansımalar taşıyor. Origami kağıdı, geleneksel origami sanatının doğduğu Japonya'dan gelen en önemli hatıralardan.
Kaligrafi setleri ise Çin'den alınan en başlı hatıralardan.
Kore çayı da Güney Kore'nin en popüler hediyelik eşyası.
Öte yandan Sri Lanka'nın en çok satılan hediyelik eşyaları oymalı maskeler.
İran'dan ise halılar tercih ediliyor.