Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor

Anadolu Ajansı 25.07.2021 - 10:53 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 11:01
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla ve Horma kanyonları, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Kentin 2 bin 500 nüfuslu Pınarbaşı ilçesi, "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla ile bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma kanyonlarıyla dikkati çekiyor.
Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla, seyir teraslarıyla ziyaretçilerine doğal güzellikleri izleme fırsatı sunuyor.
Pınarbaşı'nın Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'ndan dönmek mümkün olmadığından, çıkış ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesi Loç Vadisi Hamitli Köyü'nden yapılabiliyor.
Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Ahşap platformdan geçerken, kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor.
Yaklaşık 3,5 kilometrelik kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da bölgeyi gezenlerin beğenisini kazanıyor.
Son dönemde doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla yapılan yatırımlar sayesinde, kanyona gelen ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor.
Çanakkale'den Valla Kanyonu'nu gezmeye gelen Gözde Dağlı ise önceden eşiyle kanyonun araştırmasını yaptıklarını belirterek, "Küre Dağları çok güzel. Burayı çok beğendik. Müthiş doğası, çok temiz havası var. Buranın dünyanın ikinci büyük kanyonu olduğu söyleniyor, harika bir yer" dedi.
Almanya'dan Horma Kanyonu'na gelen Musa Çelik de "3 sene önce yine gelmiştim ama açılmadığı için içeriyi tam manasıyla görememiştim. Gittiğimde burayı herkese anlattım. Almanya'da iş arkadaşlarıma, tanıdıklarıma tavsiye ettim. Doğa harikası bir yer. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin burayı gelip görmesini öneriyorum. Allah'ın lütfetmiş olduğu bir yer" diye konuştu.