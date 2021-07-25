Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor

Almanya'dan Horma Kanyonu'na gelen Musa Çelik de "3 sene önce yine gelmiştim ama açılmadığı için içeriyi tam manasıyla görememiştim. Gittiğimde burayı herkese anlattım. Almanya'da iş arkadaşlarıma, tanıdıklarıma tavsiye ettim. Doğa harikası bir yer. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin burayı gelip görmesini öneriyorum. Allah'ın lütfetmiş olduğu bir yer" diye konuştu.