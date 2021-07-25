Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla ile bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı 25.07.2021 - 10:53 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 11:01

Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 1

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla ve Horma kanyonları, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kentin 2 bin 500 nüfuslu Pınarbaşı ilçesi, "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla ile bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma kanyonlarıyla dikkati çekiyor.

Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 2

VALLA KANYONU

Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla, seyir teraslarıyla ziyaretçilerine doğal güzellikleri izleme fırsatı sunuyor.

Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 3

Pınarbaşı'nın Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'ndan dönmek mümkün olmadığından, çıkış ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesi Loç Vadisi Hamitli Köyü'nden yapılabiliyor.

Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 4

HORMA KANYONU

Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Ahşap platformdan geçerken, kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor.

Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 5

ILICA ŞELALESİ

Yaklaşık 3,5 kilometrelik kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da bölgeyi gezenlerin beğenisini kazanıyor.

Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 6

Son dönemde doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla yapılan yatırımlar sayesinde, kanyona gelen ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor.

Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 7

Çanakkale'den Valla Kanyonu'nu gezmeye gelen Gözde Dağlı ise önceden eşiyle kanyonun araştırmasını yaptıklarını belirterek, "Küre Dağları çok güzel. Burayı çok beğendik. Müthiş doğası, çok temiz havası var. Buranın dünyanın ikinci büyük kanyonu olduğu söyleniyor, harika bir yer" dedi.

Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 8
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 9
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 10
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 11

Almanya'dan Horma Kanyonu'na gelen Musa Çelik de "3 sene önce yine gelmiştim ama açılmadığı için içeriyi tam manasıyla görememiştim. Gittiğimde burayı herkese anlattım. Almanya'da iş arkadaşlarıma, tanıdıklarıma tavsiye ettim. Doğa harikası bir yer. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin burayı gelip görmesini öneriyorum. Allah'ın lütfetmiş olduğu bir yer" diye konuştu.

Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 12
İşte Kastamonu'nun doğal güzellikleri Valla ve Horma Kanyonları ile Ilıca Şelalesi'nden fotoğraflar...
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 13
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 14
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 15
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 16
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 17
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 18
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 19
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 20
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 21
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 22
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 23
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 24
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 25
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 26
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 27
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 28
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 29
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 30
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 31
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 32
Dünyanın en derin 2. kanyonu Valla'ya giren 12 kilometre yürümeden çıkamıyor - 33

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