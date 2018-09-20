Dünyanın en eski çarşılı köprüsü: Bursa Irgandi Köprüsü (Bursa gezilecek yerler)

Köprünün hem Evliya Çelebi hem de Katip Çelebi'de farklı şekilde anlatıldığını aktaran Kaplanoğlu, "Güya Orhan Bey döneminde bir savaşçının bu kayalardan ses gelmesi nedeniyle düşman sanıp kılıcını kayaya vurması sırasında 'ırgalayarak' yani hareket ederek oradan bir hazine çıkmış. Savaşçı bu hazineyi Orhan Bey'e götürmüş. Orhan Bey de bu paranın ona ait olduğunu belirtip bir hayır yapmasını önerdiği, onun da bu durum üzerine köprüyü yaptırdığı söylenir" ifadelerini kullandı.

Kaplanoğlu, köprüye ilişkin belgelerin ise farklı şeyler söylediğini belirterek, "Bu köprü bir vakıftır, vakfın kuruluş tarihi de yapılışı da bellidir. Kayıtlarımıza göre Irgandı Köprüsü 1440'lı yıllarda bir tüccar olan Hoca Muslihiddin tarafından yaptırılmıştır. Hoca Muslihiddin İran'daki Irgandı'dan geldiği ve 'Irgandlı Musliddin' olarak bilindiği için köprüye de 'Irgandı' deniliyor" şeklinde konuştu.

"Bu köprünün aslında dünyada dört örneği var ama en eski örneklerinden bir tanesi Irgandı Köprüsü. Bu haliyle değil aslında ilk yapıldığı zaman taş bir yapı ve tamamen üzeri kapalıdır. Yani İtalya ve Bulgaristan'daki diğer köprülerden daha görkemli bir köprü. Yıllar önce Bursa'ya gelen gezginler mutlaka bu köprünün gravürünü yapmış çünkü Bursa'da gördükleri en önemli ve değerli eser budur.

5 "BURSA'DA ÇEKİLMİŞ İLK FOTOĞRAF BU KÖPRÜYLE İLGİLİDİR"

Aynı zamanda Bursa'da çekilmiş ilk fotoğraf bu köprüyle ilgilidir. Köprünün yer aldığı ilk Bursa fotoğrafı şehre 1854 yılında gelen bir kişi tarafından çekilmiş. 1855 depreminde köprünün dükkan kısmı yani üstü yıkılıyor. Aslında bu köprü üstünde 33 dükkan var ve bu dükkanlar genelde hallaç ve 'Hallaçlar Çarşısı' olarak biliniyor. Köprünün altında ise 2 büyük ahır ve depolar var. Şu anda o depolar da çok sağlam bir şekilde duruyor. Bu çarşı içerisindeki dükkanlar bir vakıf geliri olarak yıllarca devam etmiş. 1855 depreminde bu dükkanlar yıkılıyor ve bugün gördüğümüz şekilde yapılıyor. Dolayısıyla 2002 yılında köprüde yapılan restorasyon da 1855 depremi sonrası yapılan şekliyle yapılmıştır, orijinal şekli bu değildir, çok daha görkemlidir"