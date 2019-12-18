Dünyanın en eski çarşısı 'Kapalıçarşı' yılda 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor

"KAPALIÇARŞI EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÇARŞI"

Kapalıçarşı’nın farklı türlerden meslek gruplarını ağırladığını ifade eden Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, “Farklı dokunmuş halılar, mücevherler, hediyelik eşyalar turistlerin ilgisini çekiyor. Kapalıçarşı birçok sektörden meslek gruplarını barındırıyor. Kapalıçarşı’ya günlük 150-200 bin turist geliyor. Kapalıçarşı dünyadaki en çok ziyaret edilen çarşı olma özelliğine sahip. Bu sene itibariyle yaklaşık 39 milyon ziyaretçi geldi. Bu durum ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlıyor. Sene sonu itibariyle yaklaşık 45 milyon olmasını bekliyoruz” sözlerini ifade etti.