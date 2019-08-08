Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü
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Rus fotoğraf sanatçısı Kristina Makeeva, Rusya'da bulunan dünyanın en eski ve en derin gölü özelliğine sahip olan Baykal Gölü'nü fotoğrafladı. Makeeva'nın kadrajından çarpıcı Baykal Gölü fotoğrafları...
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"Dünyanın en derin ve en eski gölü" olma özelliğine sahip Baykal Gölü, Sibirya'nın güneyinde İrkutsk şehrinin yakınında yer alıyor.
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"Sibirya'nın Mavi Gözü" olarak anılan Baykal Gölü'nün 25-30 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.
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Dünyadaki içme suyunun yaklaşık yüzde 20'si Baykal Gölü'nde.
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Baykal, Sibirya'nın dondurucu soğuğundan fazlasıyla nasibini alıyor.
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Öyle ki bu soğuklar Baykal'ın "Donmuş Göl" olarak anılmasına da sebep oluyor.
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Uzunluğunun 636 kilometre, en geniş yerinin ise 79.5 kilometre olduğu gölün dibindeki tortul kayaçların yaklaşık 7 kilometre kalınlığında olduğu tahmin ediliyor.
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İşte dünyanın en eski ve en derin gölü Baykal'dan çarpıcı fotoğraflar...
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Bu da Baykal Gölü'nün yeryüzündeki en derin yarıklardan biri olduğunu gösteriyor.
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