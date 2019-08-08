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Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü

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Rus fotoğraf sanatçısı Kristina Makeeva, Rusya'da bulunan dünyanın en eski ve en derin gölü özelliğine sahip olan Baykal Gölü'nü fotoğrafladı. Makeeva'nın kadrajından çarpıcı Baykal Gölü fotoğrafları...

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    "Dünyanın en derin ve en eski gölü" olma özelliğine sahip Baykal Gölü, Sibirya'nın güneyinde İrkutsk şehrinin yakınında yer alıyor. 

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    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü

    "Sibirya'nın Mavi Gözü" olarak anılan Baykal Gölü'nün 25-30 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.

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    Dünyadaki içme suyunun yaklaşık yüzde 20'si Baykal Gölü'nde. 

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    Baykal, Sibirya'nın dondurucu soğuğundan fazlasıyla nasibini alıyor. 

  • 5

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    Öyle ki bu soğuklar Baykal'ın "Donmuş Göl" olarak anılmasına da sebep oluyor. 

  • 6

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    Uzunluğunun 636 kilometre, en geniş yerinin ise 79.5 kilometre olduğu gölün dibindeki tortul kayaçların yaklaşık 7 kilometre kalınlığında olduğu tahmin ediliyor.

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    İşte dünyanın en eski ve en derin gölü Baykal'dan çarpıcı fotoğraflar...

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    Bu da Baykal Gölü'nün yeryüzündeki en derin yarıklardan biri olduğunu gösteriyor.

  • 9

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  • 10

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  • 11

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  • 12

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
  • 13

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
  • 14

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
  • 15

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
  • 16

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
  • 17

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
  • 18

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
  • 19

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
  • 20

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
  • 21

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
  • 22

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
  • 23

    baykal gölü, baykal gölü fotoğrafları, dünyanın en eski gölü, dünyanın en derin gölü
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