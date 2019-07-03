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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada?)

ntv.com.tr

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2019 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...

  • 1

    10- SLOVENYA

    10- SLOVENYA

    179 vizesiz ülke.

    Slovenya ile birlikte Letonya ve Slovakya aynı puana sahip.

  • 2

    10- LETONYA

    10- LETONYA

    179 vizesiz ülke.

    Letonya ile birlikte Slovakya ve Slovenya aynı puana sahip.

  • 3

    10- SLOVAKYA

    10- SLOVAKYA

    179 vizesiz ülke.

    Slovakya ile birlikte Letonya ve Slovenya aynı puana sahip.

  • 4

    9- İZLANDA

    9- İZLANDA

    180 vizesiz ülke.

    İzlanda ile birlikte Avustralya, Litvanya ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.

  • 5

    9- YENİ ZELANDA

    9- YENİ ZELANDA

    180 vizesiz ülke.

    Yeni Zelanda ile birlikte Avustralya, İzlanda ve Litvanya aynı puana sahip.

  • 6

    9- LİTVANYA

    9- LİTVANYA

    180 vizesiz ülke.

    Litvanya ile birlikte Avustralya, İzlanda ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.

  • 7

    9- AVUSTRALYA

    9- AVUSTRALYA

    180 vizesiz ülke.

    Avustralya ile birlikte İzlanda, Litvanya ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.

  • 8

    8- ÇEKYA

    8- ÇEKYA
    181 vizesiz ülke.
  • 9

    7- MALTA

    7- MALTA

    182 vizesiz ülke.

  • 10

    6- BELÇİKA

    6- BELÇİKA

    183 vizesiz ülke.

    Belçika ile birlikte Yunanistan, Kanada, İrlanda, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD aynı puana sahip.

  • 11

    6- YUNANİSTAN

    6- YUNANİSTAN

    183 vizesiz ülke.

    Yunanistan ile birlikte Belçika, Kanada, İrlanda, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD aynı puana sahip.

  • 12

    6- İRLANDA

    6- İRLANDA

    183 vizesiz ülke.

    İrlanda ile birlikte Belçika, Kanada, Yunanistan, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD aynı puana sahip.

  • 13

    6- BİRLEŞİK KRALLIK

    6- BİRLEŞİK KRALLIK

    183 vizesiz ülke.

    Birleşik Krallık ile birlikte Yunanistan, Kanada, İrlanda, Norveç, Belçika ve ABD aynı puana sahip.

  • 14

    6- NORVEÇ

    6- NORVEÇ

    183 vizesiz ülke.

    Norveç ile birlikte Belçika, Kanada, İrlanda, Yunanistan, Birleşik Krallık ve ABD aynı puana sahip.

  • 15

    6- KANADA

    6- KANADA

    183 vizesiz ülke.

    Kanada ile birlikte Yunanistan, ABD, İrlanda, Norveç, Birleşik Krallık ve Belçika aynı puana sahip.

  • 16

    6- ABD

    6- ABD

    183 vizesiz ülke.

    ABD ile birlikte Yunanistan, Kanada, İrlanda, Norveç, Birleşik Krallık ve Belçika aynı puana sahip.

  • 17

    5- AVUSTURYA

    5- AVUSTURYA

    184 vizesiz ülke.

    Avusturya ile birlikte Portekiz, İsviçre ve Hollanda aynı puana sahip.

  • 18

    5- HOLLANDA

    5- HOLLANDA

    184 vizesiz ülke.

    Hollanda ile birlikte Portekiz, Avusturya ve İsviçre aynı puana sahip.

  • 19

    5- PORTEKİZ

    5- PORTEKİZ

    184 vizesiz ülke.

    Portekiz ile birlikte İsviçre, Avusturya ve Hollanda aynı puana sahip.

  • 20

    5- İSVİÇRE

    5- İSVİÇRE

    184 vizesiz ülke.

    İsviçre ile birlikte Portekiz, Avusturya ve Hollanda aynı puana sahip.

  • 21

    4- FRANSA

    4- FRANSA

    185 vizesiz ülke.

    Fransa ile birlikte İspanya ve İsveç aynı puana sahip.

  • 22

    4- İSPANYA

    4- İSPANYA

    185 vizesiz ülke.

    İspanya ile birlikte Fransa ve İsveç aynı puana sahip.

  • 23

    4- İSVEÇ

    4- İSVEÇ

    185 vizesiz ülke.

    İsveç ile birlikte İspanya ve Fransa aynı puana sahip.

  • 24

    3- İTALYA

    3- İTALYA

    186 vizesiz ülke.

    İtalya ile birlikte Lüksemburg ve Danimarka aynı puana sahip.

  • 25

    3- DANIMARKA

    3- DANIMARKA

    186 vizesiz ülke.

    Danimarka ile birlikte Lüksemburg ve İtalya aynı puana sahip.

  • 26

    3- LUKSEMBURG

    3- LUKSEMBURG

    186 vizesiz ülke.

    Lüksemburg ile birlikte Danimarka ve İtalya aynı puana sahip.

  • 27

    2- ALMANYA

    2- ALMANYA

    187 vizesiz ülke.

    Almanya ile birlikte Finlandiya ve Güney Kore aynı puana sahip.

  • 28

    2- GÜNEY KORE

    2- GÜNEY KORE

    187 vizesiz ülke.

    Güney Kore ile birlikte Finlandiya ve Almanya aynı puana sahip.

  • 29

    2- FİNLANDİYA

    2- FİNLANDİYA

    187 vizesiz ülke.

    Finlandiya ile birlikte Almanya ve Güney Kore aynı puana sahip.

  • 30

    1- SİNGAPUR

    1- SİNGAPUR
    189 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu ünvanını Singapur, Japonya ile paylaşıyor.
  • 31

    1- JAPONYA

    1- JAPONYA
    189 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu ünvanını Japonya, Singapur ile paylaşıyor.
  • 32

    53- TÜRKİYE

    53- TÜRKİYE
    Türkiye 114 vizesiz ülke listede 53. sırada.
  • 33

    LİSTEDE SON 10'DA YER ALAN ÜLKELER

    LİSTEDE SON 10'DA YER ALAN ÜLKELER

    101- Bangladeş, Eritrea, İran, Lübnan, Kuzey Kore (39 vizesiz ülke)

    102- Nepal (38 vizesiz ülke)

    103- Libya, Filistin, Sudan (37 vizesiz ülke)

    104- Yemen (33 vizesiz ülke)

    105- Somali (31 vizesiz ülke)

    106- Pakistan (30 vizesiz ülke)

    107- Suriye (29 vizesiz ülke)

    108- Irak (27 vizesiz ülke)

    109- Afganistan (25 vizesiz ülke)

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