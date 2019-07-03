Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada?)
ntv.com.tr
Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2019 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...
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1
10- SLOVENYA
179 vizesiz ülke.
Slovenya ile birlikte Letonya ve Slovakya aynı puana sahip.
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2
10- LETONYA
179 vizesiz ülke.
Letonya ile birlikte Slovakya ve Slovenya aynı puana sahip.
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3
10- SLOVAKYA
179 vizesiz ülke.
Slovakya ile birlikte Letonya ve Slovenya aynı puana sahip.
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4
9- İZLANDA
180 vizesiz ülke.
İzlanda ile birlikte Avustralya, Litvanya ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
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5
9- YENİ ZELANDA
180 vizesiz ülke.
Yeni Zelanda ile birlikte Avustralya, İzlanda ve Litvanya aynı puana sahip.
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6
9- LİTVANYA
180 vizesiz ülke.
Litvanya ile birlikte Avustralya, İzlanda ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
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7
9- AVUSTRALYA
180 vizesiz ülke.
Avustralya ile birlikte İzlanda, Litvanya ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
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8
8- ÇEKYA181 vizesiz ülke.
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9
7- MALTA
182 vizesiz ülke.
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10
6- BELÇİKA
183 vizesiz ülke.
Belçika ile birlikte Yunanistan, Kanada, İrlanda, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD aynı puana sahip.
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6- YUNANİSTAN
183 vizesiz ülke.
Yunanistan ile birlikte Belçika, Kanada, İrlanda, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD aynı puana sahip.
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6- İRLANDA
183 vizesiz ülke.
İrlanda ile birlikte Belçika, Kanada, Yunanistan, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD aynı puana sahip.
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13
6- BİRLEŞİK KRALLIK
183 vizesiz ülke.
Birleşik Krallık ile birlikte Yunanistan, Kanada, İrlanda, Norveç, Belçika ve ABD aynı puana sahip.
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14
6- NORVEÇ
183 vizesiz ülke.
Norveç ile birlikte Belçika, Kanada, İrlanda, Yunanistan, Birleşik Krallık ve ABD aynı puana sahip.
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6- KANADA
183 vizesiz ülke.
Kanada ile birlikte Yunanistan, ABD, İrlanda, Norveç, Birleşik Krallık ve Belçika aynı puana sahip.
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6- ABD
183 vizesiz ülke.
ABD ile birlikte Yunanistan, Kanada, İrlanda, Norveç, Birleşik Krallık ve Belçika aynı puana sahip.
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17
5- AVUSTURYA
184 vizesiz ülke.
Avusturya ile birlikte Portekiz, İsviçre ve Hollanda aynı puana sahip.
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5- HOLLANDA
184 vizesiz ülke.
Hollanda ile birlikte Portekiz, Avusturya ve İsviçre aynı puana sahip.
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5- PORTEKİZ
184 vizesiz ülke.
Portekiz ile birlikte İsviçre, Avusturya ve Hollanda aynı puana sahip.
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5- İSVİÇRE
184 vizesiz ülke.
İsviçre ile birlikte Portekiz, Avusturya ve Hollanda aynı puana sahip.
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4- FRANSA
185 vizesiz ülke.
Fransa ile birlikte İspanya ve İsveç aynı puana sahip.
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4- İSPANYA
185 vizesiz ülke.
İspanya ile birlikte Fransa ve İsveç aynı puana sahip.
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4- İSVEÇ
185 vizesiz ülke.
İsveç ile birlikte İspanya ve Fransa aynı puana sahip.
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3- İTALYA
186 vizesiz ülke.
İtalya ile birlikte Lüksemburg ve Danimarka aynı puana sahip.
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3- DANIMARKA
186 vizesiz ülke.
Danimarka ile birlikte Lüksemburg ve İtalya aynı puana sahip.
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3- LUKSEMBURG
186 vizesiz ülke.
Lüksemburg ile birlikte Danimarka ve İtalya aynı puana sahip.
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2- ALMANYA
187 vizesiz ülke.
Almanya ile birlikte Finlandiya ve Güney Kore aynı puana sahip.
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2- GÜNEY KORE
187 vizesiz ülke.
Güney Kore ile birlikte Finlandiya ve Almanya aynı puana sahip.
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2- FİNLANDİYA
187 vizesiz ülke.
Finlandiya ile birlikte Almanya ve Güney Kore aynı puana sahip.
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1- SİNGAPUR189 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu ünvanını Singapur, Japonya ile paylaşıyor.
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1- JAPONYA189 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu ünvanını Japonya, Singapur ile paylaşıyor.
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53- TÜRKİYETürkiye 114 vizesiz ülke listede 53. sırada.
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LİSTEDE SON 10'DA YER ALAN ÜLKELER
101- Bangladeş, Eritrea, İran, Lübnan, Kuzey Kore (39 vizesiz ülke)
102- Nepal (38 vizesiz ülke)
103- Libya, Filistin, Sudan (37 vizesiz ülke)
104- Yemen (33 vizesiz ülke)
105- Somali (31 vizesiz ülke)
106- Pakistan (30 vizesiz ülke)
107- Suriye (29 vizesiz ülke)
108- Irak (27 vizesiz ülke)
109- Afganistan (25 vizesiz ülke)