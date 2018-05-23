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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

ntv.com.tr

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...

  • 1

    9- MACARİSTAN

    dünyanın en güçlü pasaportları, en değerli pasaportlar

    180 vizesiz ülke.

    Macaristan ile birlikte Slovenya ve Malezya da aynı puana sahip.

  • 2

    9- İZLANDA

    dünyanın en güçlü pasaportları, en değerli pasaportlar
    181 vizesiz ülke.
  • 3

    8- ÇEKYA

    dünyanın en güçlü pasaportları, en değerli pasaportlar

    182 vizesiz ülke.

    Çekya ile birlikte Yeni Zelanda da aynı puana sahip.

  • 4

    7- AVUSTRALYA

    7- AVUSTRALYA

    183 vizesiz ülke.

    Avustralya ile birlikte Yunanistan ve Malta aynı puana sahip.

  • 5

    6- BELÇİKA

    dünyanın en güçlü pasaportları, en değerli pasaportlar

    185 vizesiz ülke.

    Belçika ile birlikte Kanada, İrlanda ve İsviçre aynı puana sahip.

  • 6

    5- BİRLEŞİK KRALLIK

    dünyanın en güçlü pasaportları, en değerli pasaportlar

    186 vizesiz ülke.

    Birleşik Krallık ile birlikte Norveç, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve ABD aynı puana sahip.

  • 7

    4- FİNLANDİYA

    dünyanın en güçlü pasaportları, en değerli pasaportlar

    187 vizesiz ülke.

    Finlandiya ile birlikte Danımarka, İtalya, İspanya ve İsveç aynı puana sahip.

  • 8

    3- ALMANYA

    dünyanın en güçlü pasaportları, en değerli pasaportlar

    188 vizesiz ülke.

    Almanya ile birlikte Fransa ve Güney Kore aynı puana sahip.

  • 9

    2- SİNGAPUR

    dünyanın en güçlü pasaportları, en değerli pasaportlar
    189 vizesiz ülke.
  • 10

    1- JAPONYA

    dünyanın en güçlü pasaportları, en değerli pasaportlar
    190 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın.
  • 11

    51- TÜRKİYE

    dünyanın en güçlü pasaportları, en değerli pasaportlar

    Türkiye 111 vizesiz ülke listede 51. sırada.

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