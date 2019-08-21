Dünyanın en güzel bahçeleri (Çiçeklerin sanatı)
ntv.com.tr
Doğa ve insanın estetiğinin bir araya gelmesi ortaya muhteşem güzellikte bahçeler çıkarıyor. Dünyanın dört bir yanındaki, birbirinden farklı tarzlarda bahçelerin her biri kendine has bir atmosfer yaratıyor. Eskiden bir güç ve bir zenginlik göstergesi olan bahçeler, artık doğa sevgisini ve açık hava keyfini doyasıya yaşamayı isteyen herkesin gözdesi.
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Brandlifemag.com editörleriyle, bakımlı saray bahçelerinden egzotik bitkilerin biraraya geldiği botanik bahçelerine, içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkaracak kadar büyüleyici bahçelerin iç açıcı renklerinde bir geziye çıkıyoruz.
İşte doğa ile insanın iş birliğiyle yaratılmış, güzellikleriyle ünlenmiş, dünyanın en görülmeye değer bahçeleri…
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KEUKENHOF - HOLLANDA
Dünyanın en büyük çiçek bahçesi Keukenhof yedi milyon kadar çiçekli bitkiye ev sahipliği yapıyor. ‘Avrupa’nın Bahçesi’ olarak da bilinen bahçe, her yıl Mart’tan Mayıs’a kadar açık ve bu dönemde Hollanda’nın simgesi olan lale çiçekleri gökkuşağının tüm renkleriyle açarak ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sunuyor.
Keukenhof’ta sadece laleleri değil, sümbülleri, çan çiçeklerini, nergisleri ve fulyaları da görebilirsiniz. Keukenhof’u keşfetmeniz için 15 km’lik yürüyüş yolu ve bahçeyi farklı bir açıdan seyredebileceğiniz tekne turu yapma olanağı da bulunuyor. Çiçeklerin yanı sıra heykel sanatından örnekler ve süs havuzlarını da göreceksiniz.
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VERSAILLES - FRANSA
Dünyanın en ünlü bahçelerinden biri kuşkusuz Versailles Sarayı’nın göz alabildiğine uzanan ve Fransız bahçe düzenleme sanatının en klasik örneğini sunan bahçeleri. 300 hektar orman, yüzlerce çiçek tarhı, onlarca fıskiyeli süs havuzu ve 372 adet heykel bulunan bu dev bahçe, 1661’de 14. Louis tarafından yaptırıldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde de bulunan bu bahçedeki heykellerin birçoğu mitolojik karakterleri temsil ediyor.
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NONG NOOCH - TAYLAND
Tayland’ın Pattaya şehrinde bulunan Nong Nooch bir botanik bahçesi ve 670 adet yerli bitkiye ev sahipliği yapıyor. Simetrik bir biçimde tasarlanmış bahçede bonzailer, palmiye ve kaktüslerle kusursuzca kesilmiş çalıları görebilir, bisiklete ya da deniz bisikletine binebilirsiniz.
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MONET'NİN BAHÇESİ - FRANSA
Fransız empresyonist ressam Claude Monet’nin 1890’da tasarlamaya başladığı bu şiirsel güzellikteki bahçe, biri çiçek bahçesi ve biri ise havuz bahçesi olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Ressam Kuzey Fransa’da, Giverny’de bulunan bahçeyi tasarlarken Japon tablolarından ilham almış. Nilüfer çiçekleriyle süslü havuzu ve üzerindeki köprüsü, Monet’nin eserlerinin kendisi gibi nefes kesici görüntüler sunuyor.
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VILLA D'ESTE - İTALYA
Roma’nın biraz dışında, 16. yüzyılda inşa edilmiş bir konak olan Villa d’Este, teraslı bahçeleri ve görkemli süs havuzlarıyla popüler. İçlerinden biri müzik de çalan bu havuzlar, zamanında konağa gelen ziyaretçileri eğlendirmek ve etkilemek için özel olarak tasarlanmış. Villa d’Este, İtalya’nın Rönesans dönemi bahçelerinin, günümüze kadar korunmayı başarmış harika bir örneği.
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BUTCHART GARDENS - KANADA
Kanada’nın British Columbia eyaletindeki bu cennet gibi bahçe, bereketli yeşili ve rengarenk çiçekleriyle konuklarını bir asırdan fazladır büyülüyor. Sunken Garden adlı bölümü özellikle popüler olan Butchart Gardens’da 26 adet de sera bulunuyor. Buranın eskiden bir kireç ocağı olduğu gerçeği, bahçeyi gezen hiç kimsenin aklına gelmeyecek kadar uzak bir geçmişte kalmış.