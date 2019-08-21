Dünyanın en güzel bahçeleri (Çiçeklerin sanatı)

Dünyanın en büyük çiçek bahçesi Keukenhof yedi milyon kadar çiçekli bitkiye ev sahipliği yapıyor. ‘Avrupa’nın Bahçesi’ olarak da bilinen bahçe, her yıl Mart’tan Mayıs’a kadar açık ve bu dönemde Hollanda’nın simgesi olan lale çiçekleri gökkuşağının tüm renkleriyle açarak ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

Keukenhof’ta sadece laleleri değil, sümbülleri, çan çiçeklerini, nergisleri ve fulyaları da görebilirsiniz. Keukenhof’u keşfetmeniz için 15 km’lik yürüyüş yolu ve bahçeyi farklı bir açıdan seyredebileceğiniz tekne turu yapma olanağı da bulunuyor. Çiçeklerin yanı sıra heykel sanatından örnekler ve süs havuzlarını da göreceksiniz.