Dünyanın en güzel tren istasyonları

HUA HIN TREN İSTASYONU / TAYLAND

Belki listedeki diğer istasyonlar kadar büyük ve ihtişamlı bir binaya sahip değil ancak Bangkok’tan tren ile 4 saat uzaklıktaki bu istasyon capcanlı renkleri ile aradan sıyrılıyor. Tay ve Viktorya dönemi stillerini buluşturan istasyon sarı, beyaz ve kırmızı renkleriyle göz alıyor. Bir zamanlar kraliyet ailesi üyelerinin bekleme odası görevini gören Phra Mongkut Klao adlı minik köşk, istasyonun hemen karşısında yer alıyor. Binanın içine girilmese de önünde duran buharlı lokomotifle beraber, güzel fotoğraflar çekmek için harika bir fırsat yaratıyor.