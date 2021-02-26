Dünyanın en güzel tren istasyonları

Romantik kavuşmalar, hüzünlü vedalar, heyecanla başlayan yolculuklar, yepyeni bir şehre varışlar… Tren istasyonları, duvarlarının arasında gerçekleşen birçok hikayeye şahitlik yapan büyülü yerler. Üstelik bir de bu istasyonların geçmişi daha eskilere dayanıyorsa bu çekicilikleri tarihi atmosferleriyle birleşerek ikiye katlanıyor. Seyahat etmenin hala en güzel yöntemlerinden biri olan tren yolculuklarının başlangıç ve bitiş noktaları bu istasyonlardan tarihi güzellikleriyle büyüleyen 10 tanesini ziyaret etmeye ne dersiniz?

ntv.com.tr 26.02.2021 - 11:38

Dünyanın en güzel tren istasyonları - 1
Brandlifemag.com, tarihi çekicilikleriyle gezginleri büyüleyen tren istasyonlarını derledi.
Dünyanın en güzel tren istasyonları - 2

KUALA LUMPUR İSTASYONU / MALEZYA

19. yüzyılın sonlarına doğru İngiliz mimarlarının kullanmaya başladığı Indo-Gotik stilinde inşa edilen bu istasyon günümüzde artık ana tren istasyonu değil, şehir içi trenlerinin uğradığı bir istasyon olarak kullanılsa da yolcuların hala binanın görkemli beyaz cephesini izleme şansı bulunuyor.

Dünyanın en güzel tren istasyonları - 3

SİRKECİ TERMİNALİ / TÜRKİYE

Hepimizin bildiği gibi Sirkeci İstasyonu bir zamanlar ünlü Doğu Ekspresi’nin son durağı görevini görüyordu. 1890’da inşa edilen Oryantalist Gotik stilindeki bina, vitraylı pencereleri, ışıltılı avizeleriyle o günlere göz kırpmaya devam ediyor. Artık Marmaray seferleri için kullanılan istasyona yolunuz düştüğünde istasyonun tarihine ve Doğu Ekspresi’ne adanmış tek odalı müzeyi ziyaret etmeyi unutmayın.

TRENLE DEVR-İ ALEM (EN GÜZEL TREN ROTALARI)

Dünyanın en güzel tren istasyonları - 4

HUA HIN TREN İSTASYONU / TAYLAND

Belki listedeki diğer istasyonlar kadar büyük ve ihtişamlı bir binaya sahip değil ancak Bangkok’tan tren ile 4 saat uzaklıktaki bu istasyon capcanlı renkleri ile aradan sıyrılıyor. Tay ve Viktorya dönemi stillerini buluşturan istasyon sarı, beyaz ve kırmızı renkleriyle göz alıyor. Bir zamanlar kraliyet ailesi üyelerinin bekleme odası görevini gören Phra Mongkut Klao adlı minik köşk, istasyonun hemen karşısında yer alıyor. Binanın içine girilmese de önünde duran buharlı lokomotifle beraber, güzel fotoğraflar çekmek için harika bir fırsat yaratıyor.

Dünyanın en güzel tren istasyonları - 5

GRAND CENTRAL TERMİNAL / ABD

Burası yılda 82 milyon yolcunun geçip gittiği bir istasyon. Hem New York’un dışına giden trenler hem de şehir içi metro ulaşımı için bir istasyon görevi gören Grand Central, turistler için de harika bir destinasyon. Beaux Arts tasarımı, ana yolcu salonunun ikonik yeşil tavan rengi ve saati çok çekici. İstasyon aynı zamanda yıllardır ev sahipliği yaptığı Grand Central Oyster Bar gibi ünlü restoranlarıyla da size bambaşka deneyimler yaşatıyor.

Dünyanın en güzel tren istasyonları - 6

HELSİNKİ MERKEZ İSTASYONU / FİNLANDİYA

1919’da inşa edilen istasyonun ön cephesinde, kapının iki yanlarında bulunan dört büyük heykel yer alıyor. Heykeller ellerinde tuttukları küre biçimli ışıklarla aynı zamanda aydınlatma görevi de yapıyor. İstasyon St. Petersburg, Lapland gibi yerlere yolculuk yapan binlerce yolcuyu ağırlıyor.

Dünyanın en güzel tren istasyonları - 7

CHHATRAPATI SHIVAJI TERMİNUS İSTASYONU / HİNDİSTAN

Slumdog Millionaire filminden de hatırlayabileceğiniz Bombay'daki bu görkemli istasyon aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde. 1890’ların sonunda Kraliçe Victoria’nın tahttaki ellinci yıldönümünü kutlamak amacıyla inşa edilmişti.

Dünyanın en güzel tren istasyonları - 8

ATOCHA İSTASYONU / İSPANYA

Burası hem hızlı trenlere, hem şehirler arası trenlere ve hem de metro hatlarına ulaşabileceğiniz bir istasyon, öte yandan da Güney Afrikalı kuşlardan Brezilya kauçuk ağaçlarına ve kakao bitkilerine kadar çeşit çeşit tropik canlıyı görebileceğiniz dev bir bahçeye sahip. Bahçenin etrafında ise kafeler, restoranlar ve bekleme alanları yer alıyor.

Dünyanın en güzel tren istasyonları - 9

ANTWERPEN-CENTRAAL İSTASYONU / BELÇİKA

Antwerp’in 116 yaşındaki istasyonu 2. Dünya Savaşı bombaları dahil pek çok yaşanmışlığa karşın hala ayakta. 1980’lerde yapıdaki hasarlar için bir restotasyon sürecinden geçirilen bu değerli yapı girişindeki dev kubbesiy ve çelikle camdan inşa edilmiş peron alanıyla size büyüleyici bir zaman yolculuğu yaptıracak. Buraya yolunuz düşerse en az istasyonun kendisi kadar muhteşem görünen kafe bölümünü ziyaret etmeyi de sakın unutmayın.

Dünyanın en güzel tren istasyonları - 10

MAPUTO İSTASYONU / MOZAMBİK

Beaux Arts tarzında inşa edilmiş bu mint yeşili istasyon Afrika’nın Güney Batısındaki ülkeleri birbirine bağlayan bir merkez. Vintage cam kapıları ve ferforje kafes süslemeleriyle dikkat çeken istasyon aynı zamanda içinde iki antika treni de barındıran bir müzeye sahip.

Dünyanın en güzel tren istasyonları - 11

JUNGFRAUJOCH İSTASYONU / İSVİÇRE

Deniz seviyesinden 3350 metre yüksekte bulunan bu küçük istasyon Avrupa’nın en yüksekteki tren istasyonu ünvanına sahip. Buraya varmanız için Interlaken’den trene binip Alplerde yaklaşık iki saatlik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Buraya vardığınızda ise yaşayabileceğiniz en unutulmaz deneyim asansöre binip seyir teraslarına ve dağın tam zirvesinde bulunan, fotoğrafta da gördüğünüz rasathaneye çıkmanız olacak.

Dünyanın en güzel tren istasyonları - 12
Dünyanın en güzel tren istasyonları - 13

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