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Dünyanın en havalı 50 semti (Türkiye'den 1 yer listede)

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 50 semtinin listesini hazırladı. "Turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içilecek havalı yerler"den oluşan listeye, Türkiye'den de 1 adres girdi...

  • 1

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy

    Dünyanın en havalı 50 semti arasında Kadıköy de var. İngiltere temelli seyahat dergisi Time Out'un seçkin listesinde, Kadıköy 43'üncü sırada yer aldı.

    Dergi çalışanları 'havalı semtler'i belirlemek için yerel Time Out editörlerinden görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı bir anket düzenlemiş. Anket sonucunda ortaya çıkan liste, ziyaretçilerin 'turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler'den oluşuyor. Listenin ilk 10'u şöyle...

  • 2

    10- FITZROY / MELBOURNE - AVUSTRALYA

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy
  • 3

    9- HIGHLAND PARK / LOS ANGELES - ABD

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy
  • 4

    8- YANAKA / TOKYO - JAPONYA

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy
  • 5

    7- NEUKÖLLN / BERLİN - ALMANYA

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy
  • 6

    6- STRASBOURG SAINT DENIS / PARİS - FRANSA

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy
  • 7

    5- PRINCIPE REAL / LİZBON - PORTEKİZ

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy
  • 8

    4- METAXOURGEIO / ATİNA - YUNANİSTAN

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy
  • 9

    3- NUEVA VILLA DE ABURRA / MEDELLİN - KOLOMBİYA

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy
  • 10

    2- EULJIRO / SEUL - GÜNEY KORE

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy
  • 11

    1- EMBAJADORES / MADRİD - İSPANYA

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy
  • 12

    43- KADIKÖY / İSTANBUL - TÜRKİYE

    dünyanın en havalı şehirleri, en güzel semtler, dünyanın en güzel semtleri, kadıköy
    Kadıköy için "İstanbul'un Asya tarafında, Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, 
    yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda 
    görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor" yorumu yapıldı.
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