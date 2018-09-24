Dünyanın en havalı 50 semti (Türkiye'den 1 yer listede)
İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 50 semtinin listesini hazırladı. "Turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içilecek havalı yerler"den oluşan listeye, Türkiye'den de 1 adres girdi...
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Dünyanın en havalı 50 semti arasında Kadıköy de var. İngiltere temelli seyahat dergisi Time Out'un seçkin listesinde, Kadıköy 43'üncü sırada yer aldı.
Dergi çalışanları 'havalı semtler'i belirlemek için yerel Time Out editörlerinden görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı bir anket düzenlemiş. Anket sonucunda ortaya çıkan liste, ziyaretçilerin 'turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler'den oluşuyor. Listenin ilk 10'u şöyle...
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10- FITZROY / MELBOURNE - AVUSTRALYA
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3
9- HIGHLAND PARK / LOS ANGELES - ABD
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4
8- YANAKA / TOKYO - JAPONYA
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5
7- NEUKÖLLN / BERLİN - ALMANYA
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6
6- STRASBOURG SAINT DENIS / PARİS - FRANSA
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7
5- PRINCIPE REAL / LİZBON - PORTEKİZ
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8
4- METAXOURGEIO / ATİNA - YUNANİSTAN
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3- NUEVA VILLA DE ABURRA / MEDELLİN - KOLOMBİYA
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10
2- EULJIRO / SEUL - GÜNEY KORE
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1- EMBAJADORES / MADRİD - İSPANYA
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43- KADIKÖY / İSTANBUL - TÜRKİYEKadıköy için "İstanbul'un Asya tarafında, Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar,
yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda
görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor" yorumu yapıldı.