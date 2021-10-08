Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede)

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, 2021'in enlerini yayınladı. Dünyanın en havalı semtlerini de sıralayan dergi, listede Türkiye'ye de yer verdi.

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 12:42

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 1

Her yıl dünyanın farklı ilçe ve semtlerini değişik kriterlerle belirleyen dergi bu yıl dünyada yer alan en havalı semtlerin listesinin olduğu çalışmayı yayınladı.

Listeyi hazırlarken, bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı ve kültürüne bakarken corona virüs pandemisi nedeniyle bu sefer bir mahallenin topluluk ruhunu ön planda tutarak tercihlerini yaptı. Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön plana çıktı.

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 2

10- Richmond, Melbourne / AVUSTRALYA

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 3

9- Sai Kung / HONG KONG

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 4

8- Ngor, Dakar / SENEGAL

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 5

7- XI Bölgesi, Budapeşte / MACARİSTAN

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 6

6- Chelsea, New York / ABD

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 7

5- İstasyon Bölgesi, Vilnius / LİTVANYA

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 8

4- Leith, Edinburg / İSKOÇYA

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 9

3- Jongno 3-ga, Seul / GÜNEY KORE

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 10

2- Andersonville, Chicago / ABD

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 11

1- Norrebro, Kopenhag / DANİMARKA

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı (Türkiye'den de 1 yer listede) - 12

45- Kadıköy, İstanbul / TÜRKİYE

Listeye Türkiye'den sadece 'un Kadıköy semti girdi.

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