Dünyanın en ilginç asansör yolculukları

ntv.com.tr 12.06.2020 - 15:28
İsviçre Alpleri ve Lucerne Gölü'nü Avrupa'nın en yüksek açık hava asansöründen izlemek muhteşem bir duygu olmalı. Tarihi 1905’e dayanan bu asansör 153 metre tırmanıp 48 saniyede Hammetschwand’ın zirvesine ulaşıyor.
Radisson Blu Hotel'in lobisinde bulunan bu asansör sizi kısa bir süreliğine de olsa tropik denizlerin canlılarıyla karşı karşıya getiriyor. 25 metrelik dev silindir akvaryumun içinde 1 milyon litre su ve 97 farklı türden, yaklaşık 500 kadar balık bulunuyor.
Eğer bir asansöre binip de bir yarış otomobiline binme deneyimini yaşamak isterseniz 101 katlı Taipei 101 gökdeleninin saatte 65 km hızla giden asansörünü bir gün mutlaka denemelisiniz. Binanın 89. katındaki seyir terasına sadece 37 saniyede ulaşan asansör böylece terasta misafirlerini dağların, tapınakların ve parkların göz kamaştıran manzarasıyla hızla buluşturmuş oluyor.
Zhangjiajie Milli Parkı'nda yer alan Bailong Asansörü yolcularına neredeyse kaya tırmanışı yapmakla aynı hisleri yaşatıyor. Sarp bir yamaca kurulmuş asansör yaklaşık 330 metre yükseğe çıkmasıyla dünyanın en yüksek dış mekan asansörlerinden de biri. Camdan yapılmış asansör iki dakikada varış noktasına ulaşıyor ve buradan parkın muhteşem manzaralarını doya doya izleme şansı veriyor.
Stockholm'ün ünlü Ericcson Globe binası çapı 100 metre olan küre biçiminde bir yapı. Bu yapı boyunca yerleştirilmiş bir ray sisteminin taşıdığı iki küre yolcularına başkentin eşsiz açıdan görüntülerini sunuyor. Kürenin bir yarısından yukarı çıkılıp diğerinden inilen ve yirmi iki dakika süren bu özel gezide küresel asansörler deniz seviyesinin 130 metre üzerine yükseliyor.
Elbette Mercedes-Benz Müzesi’nde görülmesi gereken pek çok efsanevi otomobil bulunuyor. Ama çıplak beton duvarlarda hareket eden fütüristik görünümlü asansörler de çok dikkat çekici. Bir uzay filminden fırlamış gibi görünen bu metal kapsül biçimli asansörlerin içinde olmak da çok keyifli, müzenin avlusundan onların hareket edişlerini izlemek de…