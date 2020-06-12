Dünyanın en ilginç asansör yolculukları

“Asansör yolculuğunun neresi ilginç olabilir?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Sonuçta çoğumuzun her gün belki birkaç defa yaptığı sıradan bir 'yolculuk'… Ancak dünya üzerinde bazı asansörler, kimi zaman tasarımlarıyla, kimi zaman konumlarıyla, kimi zaman da her ikisinin birleşimiyle gerçekten nefes kesen deneyimler yaşatıyor. Mersin'de Cennet Mağarası'na inen asansör tartışma yaratırken öte yandan Brandlifemag.com dünyadaki en ilginç 6 asansör yolculuğunu derledi.

ntv.com.tr 12.06.2020 - 15:28

Dünyanın en ilginç asansör yolculukları - 1

Hammetschwand Asansörü, Bürgenstock / İsviçre

İsviçre Alpleri ve Lucerne Gölü'nü Avrupa'nın en yüksek açık hava asansöründen izlemek muhteşem bir duygu olmalı. Tarihi 1905’e dayanan bu asansör 153 metre tırmanıp 48 saniyede Hammetschwand’ın zirvesine ulaşıyor.

Dünyanın en ilginç asansör yolculukları - 2

AquaDom, Berlin / Almanya

Radisson Blu Hotel'in lobisinde bulunan bu asansör sizi kısa bir süreliğine de olsa tropik denizlerin canlılarıyla karşı karşıya getiriyor. 25 metrelik dev silindir akvaryumun içinde 1 milyon litre su ve 97 farklı türden, yaklaşık 500 kadar balık bulunuyor.

Dünyanın en ilginç asansör yolculukları - 3

Taipei 101, Taipei / Tayvan

Eğer bir asansöre binip de bir yarış otomobiline binme deneyimini yaşamak isterseniz 101 katlı Taipei 101 gökdeleninin saatte 65 km hızla giden asansörünü bir gün mutlaka denemelisiniz. Binanın 89. katındaki seyir terasına sadece 37 saniyede ulaşan asansör böylece terasta misafirlerini dağların, tapınakların ve parkların göz kamaştıran manzarasıyla hızla buluşturmuş oluyor.

Dünyanın en ilginç asansör yolculukları - 4

Bailong Asansörü, Zhangjiajie / Çin

Zhangjiajie Milli Parkı'nda yer alan Bailong Asansörü yolcularına neredeyse kaya tırmanışı yapmakla aynı hisleri yaşatıyor. Sarp bir yamaca kurulmuş asansör yaklaşık 330 metre yükseğe çıkmasıyla dünyanın en yüksek dış mekan asansörlerinden de biri. Camdan yapılmış asansör iki dakikada varış noktasına ulaşıyor ve buradan parkın muhteşem manzaralarını doya doya izleme şansı veriyor.

Dünyanın en ilginç asansör yolculukları - 5

SkyView, Stockholm / İsveç

Stockholm'ün ünlü Ericcson Globe binası çapı 100 metre olan küre biçiminde bir yapı. Bu yapı boyunca yerleştirilmiş bir ray sisteminin taşıdığı iki küre yolcularına başkentin eşsiz açıdan görüntülerini sunuyor. Kürenin bir yarısından yukarı çıkılıp diğerinden inilen ve yirmi iki dakika süren bu özel gezide küresel asansörler deniz seviyesinin 130 metre üzerine yükseliyor.

Dünyanın en ilginç asansör yolculukları - 6

Mercedes-Benz Müzesi Asansörü, Stuttgart / Almanya

Elbette Mercedes-Benz Müzesi’nde görülmesi gereken pek çok efsanevi otomobil bulunuyor. Ama çıplak beton duvarlarda hareket eden fütüristik görünümlü asansörler de çok dikkat çekici. Bir uzay filminden fırlamış gibi görünen bu metal kapsül biçimli asansörlerin içinde olmak da çok keyifli, müzenin avlusundan onların hareket edişlerini izlemek de…

Dünyanın en ilginç asansör yolculukları - 7

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