Dünyanın en ilginç müzelerinden biri: Kapadokya Saç Müzesi

Müzemiz, 1998 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Onun saçı çok güzel olduğu için almıştım ama böyle müzeye dönüşeceği hiç aklıma gelmezdi. Saçlar burada çoğalmaya başlayınca çekiliş yapmaya başladım. Rastgele bir saçı seçip, üzerinde adı ve iletişim bilgileri yazan kişilerle irtibat kurup tüm masrafları bize ait olmak üzere bir hafta Kapadokya'ya davet ettim. Bölgeye gelen turistler ziyaret ettiğinde çok beğeniyor. Müzedeki saçların üzerinde kişisel bilgiler bulunduğu için fotoğraf çekimine izin vermiyoruz"