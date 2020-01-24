Dünyanın en iyi 40 ülkesi (20 binden fazla katılımcı belirledi)

Küresel pazarlama iletişimi şirketi VMLYR ve Pensilvanya Üniversitesi'nin ortak çalışması olan bir anket çalışmasında 20 binden fazla küresel vatandaş, 73 ülkeyi 75 farklı kritere göre değerlendirdi. Listede Türkiye'nin de yer aldığı araştırma sonucuna göre, dünyanın en iyi 40 ülkesi şöyle...

40- FAS

39- GÜNEY AFRİKA

38- KOSTA RİKA

37- ÇEKYA

36- MISIR

35- TÜRKİYE

34- POLONYA

33- MEKSİKA

32- MALEZYA

31- SUUDİ ARABİSTAN

30- KATAR

29- İSRAİL

28- BREZİLYA

27- YUNANİSTAN

26- TAYLAND

25- HİNDİSTAN

24- PORTEKİZ

23- RUSYA

22- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

21- LÜKSEMBURG

20- GÜNEY KORE

19- İSPANYA

18- AVUSTURYA

17- İTALYA

16- SİNGAPUR

15- ÇİN

14- FİNLANDİYA

13- DANİMARKA

12- FRANSA

11- YENİ ZELANDA

10- NORVEÇ

9- HOLLANDA

8- İSVEÇ

7- ABD

6- BİRLEŞİK KRALLIK

5- AVUSTRALYA

4- ALMANYA

3- JAPONYA

2- KANADA

1- İSVİÇRE

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