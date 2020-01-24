Dünyanın en iyi 40 ülkesi (20 binden fazla katılımcı belirledi)
Küresel pazarlama iletişimi şirketi VMLYR ve Pensilvanya Üniversitesi'nin ortak çalışması olan bir anket çalışmasında 20 binden fazla küresel vatandaş, 73 ülkeyi 75 farklı kritere göre değerlendirdi. Listede Türkiye'nin de yer aldığı araştırma sonucuna göre, dünyanın en iyi 40 ülkesi şöyle...
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