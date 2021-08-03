Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste unutamayacakları heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

Anadolu Ajansı 03.08.2021 - 12:48

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 1

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste unutamayacakları heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

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Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 2

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle farklı bir deneyimi tecrübe ediyor.

Kurban Bayramı tatilinde teleferikle 16 bin kişinin çıktığı Babadağ'dan 9 bin tatilci yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 3

"TESİSE HER GEÇEN GÜN TALEP ARTIYOR"

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, bayram tatilinde yaşanan yoğunluğun memnun edici olduğunu söyledi.

Fethiye'nin bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini mutlu ettiğini vurgulayan Koçak, "Bölgede bulunan Babadağ, Ölüdeniz, Göcek koyları, Çalış Plajı, Kelebekler Vadisi, Kayaköy gibi alanlar artık herkesin gelmek görmek istediği noktalar haline geldi" dedi.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 4

Koçak, cazibe merkezi olan Babadağ'a yapılan teleferiğin bölgeye ilerleyen zamanlarda daha fazla yerli ve yabancı misafir çekeceğini dile getirdi.

Teleferik tesisinin bayram tatilinde misafirlerine Ölüdeniz ve Fethiye manzaralı bir yolculuk sunduğunu belirten Koçak "Tesis yeni hizmete başlamasına rağmen her geçen gün talep artıyor. Yıl sonuna kadar teleferikle 250 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz. Salgının tamamen hayatımızdan çıkması durumunda da bu sayılar daha da artacak" diye konuştu.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 5

"HERKESİ EŞSİZ MANZARADA UNUTAMAYACAKLARI YOLCULUĞA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, bayram süresince yaşanan yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bayramın ardından yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin taleplerinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Akçay, şöyle konuştu:

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 6

"Salgın nedeniyle herhangi bir kapanma olmazsa uçuşlarımız devam edecek. Gelen taleplere baktığımız zaman sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını düşünüyoruz. Fethiye, iklimiyle kış aylarında da zaman zaman bize uçuş yapma imkanı sunuyor. Tecrübeli yamaç paraşütü pilotlarımızla herkesi eşsiz manzarada unutamayacakları bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz"

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 7
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 8
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 9
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 10
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 11
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 12
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 13
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 14
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ - 15

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