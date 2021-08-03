Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında: Fethiye Babadağ

Koçak, cazibe merkezi olan Babadağ'a yapılan teleferiğin bölgeye ilerleyen zamanlarda daha fazla yerli ve yabancı misafir çekeceğini dile getirdi.

Teleferik tesisinin bayram tatilinde misafirlerine Ölüdeniz ve Fethiye manzaralı bir yolculuk sunduğunu belirten Koçak "Tesis yeni hizmete başlamasına rağmen her geçen gün talep artıyor. Yıl sonuna kadar teleferikle 250 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz. Salgının tamamen hayatımızdan çıkması durumunda da bu sayılar daha da artacak" diye konuştu.